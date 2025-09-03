Sound of Lecco, con Giulia Mei e Anna Castiglia debutto emozionante sulla Lake Arena

Sul palco galleggiante esibizione delle cantautrici siciliane

Pubblico entusiasta per la prima serata del festival sull’acqua

LECCO – È tornata la magia della musica sull’acqua. Ieri sera, martedì 2 settembre, la Lake Arena, la piattaforma galleggiante che ogni estate trasforma il lago di Lecco in un vero e proprio teatro naturale, ha ospitato la serata inaugurale di Sound of Lecco 2025.

Ad aprire la rassegna due voci della nuova scena cantautorale siciliana: Giulia Mei, palermitana, e Anna Castiglia, originaria di Catania ma milanese d’adozione. Entrambe hanno conquistato il pubblico con due live intensi e coinvolgenti, capaci di intrecciare emozione, ironia e profondità.

“Sto forse sognando? Che location pazzesca”, ha esordito Giulia Mei, accolta dagli applausi di un pubblico caloroso e numeroso – la serata è stata sold out. La cantautrice ha portato sul palco il suo secondo album, Io della musica non ci ho capito niente, uscito lo scorso marzo: un vero e proprio diario di vita, in cui si intrecciano riflessioni personali, ricordi familiari e il legame con la sua Palermo, «terra amata e indimenticata».

La chiusura è stata affidata a Bandiera, brano manifesto che, come ha sottolineato l’artista, “parla di tutte e di tutti, a tutte e a tutti”.

Dopo di lei è stata la volta di Anna Castiglia, reduce da una stagione densa di concerti e riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco 2024 per la miglior opera prima con l’album Mi Piace. La cantautrice ha portato alla Lake Arena il suo stile originale e libero, capace di mescolare leggerezza e profondità, ironia e intimità, regalando al pubblico una performance sorprendente e di grande intensità.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo e del presidente di Acinque Stefano Simonetti, sponsor della manifestazione, che hanno ringraziato organizzatori e pubblico per la partecipazione.

Sound of Lecco proseguirà fino a domenica 7 settembre con altri concerti e appuntamenti sulla Lake Arena. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: leccotourism.it/lake-arena-2025

GALLERIA FOTOGRAFICA