Sound of Lecco Lake Arena 2025. Sei serate di grande musica sul lago

In programma artisti di rilievo nazionale e internazionale

Dal 2 al 7 settembre alla Malpensata

LECCO – Il suggestivo scenario del lago di Lecco ospiterà Sound of Lecco Lake Arena 2025, una rassegna musicale dal forte impatto visivo, culturale e artistico. Dal 2 al 7 settembre, sei serate consecutive di musica dal vivo animeranno la città, con un programma che spazia dal cantautorato alla musica elettronica, dal rock alternativo ai dj set.

Sul palco galleggiante allestito di fronte alla Malpensata si alterneranno alcuni tra i nomi più interessanti della scena musicale italiana, insieme a un artista britannico, per un’esperienza sonora capace di coinvolgere pubblici trasversali e generazioni diverse.

“Portiamo un contenuto musicale di qualità – sottolinea Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco – sul nuovo lungolago che sta prendendo forma. Alla sua terza edizione la Lake Arena ospita una rassegna di 6 appuntamenti con l’obiettivo di rivolgersi a età e gusti differenti. Sound of Lecco conferma e rilancia, grazie a nuove e più ampie collaborazioni con professionisti del settore, il fermento artistico che sempre di più caratterizza il ramo orientale del Lago di Como”.

“Tra le tante iniziative musicali promosse dall’Amministrazione comunale di Lecco in questa ricca estate, di cui Acinque è Main Partner, i concerti sulla Lake Arena hanno un fascino tutto speciale – commenta Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia – L’incanto della musica si fonde con la bellezza del paesaggio, creando un connubio unico che quest’anno potremo vivere per sei serate consecutive, con proposte musicali capaci di abbracciare gusti e sensibilità differenti. Un’occasione preziosa per i lecchesi e per chi verrà da fuori, a cui siamo orgogliosi di contribuire, valorizzando ancora una volta l’immagine e l’attrattività del nostro territorio”.

La rassegna si apre martedì 2 settembre con Anna Castiglia, vincitrice della Targa Tenco per il Miglior album d’esordio, e la cantautrice e pianista Giulia Mei. Mercoledì 3 settembre sarà la volta dei Mercanti di Liquore, storica band lombarda tornata sulle scene nel 2021. Giovedì 4 settembre toccherà invece alle Les Votives, band rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. La serata di venerdì 5 settembre sarà dedicata al territorio, con il palco della Lake Arena affidato al Corpo Musicale Banda Alessandro Manzoni.

Sabato 6 settembre la Lake Arena si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il dj set di Daddy G, membro fondatore degli iconici Massive Attack. A chiudere in bellezza l’edizione 2025, domenica 7 settembre sarà protagonista Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, con il suo suggestivo Piano Solo, un saluto in musica che promette emozioni intense.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Ticketmaster.it.