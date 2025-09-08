Sound of Lecco si chiude con il cantautore Francesco Motta, emozioni sulla Lake Arena

Domenica sera l’ultimo concerto sulla piattaforma galleggiante

In tantissimi sugli spalti per assistere al ‘Piano Solo’ del cantautore

LECCO – Si è conclusa domenica 7 settembre, con un concerto emozionante e suggestivo sulla Lake Arena, l’edizione 2025 di Sound of Lecco. Dopo l’apertura del festival, il 2 settembre, con Giulia Mei e Anna Castiglia, a chiudere la rassegna è stato Francesco Motta, tra i cantautori più intensi e riconosciuti della nuova scena musicale italiana.

La serata, già da giorni sold out, ha visto l’artista salire sul palco in una formula intima e potente: un piano solo che ha saputo catturare e coinvolgere il pubblico. In scaletta alcuni dei suoi brani più amati, tra cui La fine dei vent’anni, La nostra ultima canzone, Del tempo che passa la felicità e Quando guardiamo una rosa, scritta a quattro mani con Brunori Sas.

Il set, essenziale e profondo, ha messo in risalto una scrittura capace di intrecciarsi a sonorità cinematografiche e atmosfere sospese. Motta ha regalato agli spettatori una performance unica, intensa e carica di emozione, perfettamente valorizzata dalla cornice suggestiva del lago.