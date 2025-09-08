Sound of Lecco sulla Lake Arena, un grande successo

Oltre 3.500 spettatori in sei serate

L’assessore Cattaneo: “Il lungolago di Lecco è una piattaforma sempre più attrattiva”

LECCO – Si è conclusa ieri, con l‘intimo concerto “piano solo” di Motta, la rassegna musicale Sound Of Lecco, che dal 2 al 7 settembre ha portato artisti e band di fama nazionale e internazionale ad esibirsi sul suggestivo palco della Lake Arena.

Lo stesso Motta, sui suoi profili social, ha definito la piattaforma galleggiante “una delle location più belle dove abbia suonato in vita mia”, ritornando perfettamente il senso e il grande successo riscosso della rassegna, che ha attirato sul lungolago quasi 4000 spettatori in sei giorni. Tutte le serate hanno, infatti, registrato il tutto esaurito, con 650 spettatori per i concerti sul lago e 300 presenze all’auditorium Casa dell’Economia per l’esibizione della banda Manzoni.

Sound of Lecco, partito martedì 2 settembre con le artiste emergenti Anna Castiglia e Giulia Mei, è proseguito con la nuova formazione dei Mercanti di Liquore, con i Les Votives, band rivelazione di X Factor e con l’esibizione del corpo musicale Banda Alessandro Manzoni città di Lecco che ha donato al format, per un giorno, un tono più classico e locale.

Grande fermento per la data di sabato 6, dove Grant Marshall, in arte Daddy G, musicista di caratura mondiale e membro del gruppo britannico Massive Attack, ha fatto ballare il pubblico con il suo energico dj set. Infine, Motta ha emozionato i presenti con la sua esibizione al pianoforte, concludendo ieri sera la rassegna con un tocco di poesia, in linea con l’atmosfera romantica della Lake Arena.

Così l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di lecco Giovanni Cattaneo: “Cresce la proposta musicale della città: la Lake Arena ha raggiunto oltre 3500 persone in una settimana, con una location che ha affascinato gli artisti e conquistato un pubblico ampio e sempre partecipe, composto da etá e gusti artistici molto diversi tra loro. Il lungolago di Lecco è una piattaforma sempre più attrattiva anche per ospitare eventi che rinforzano il posizionamento della nostra città sullo scenario nazionale ed internazionale, con una ricaduta economica positiva sulle strutture ricettive e commerciali del territorio”.