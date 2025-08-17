Spazio alla creatività: nuovi fondi per sei “Residenze Artistiche”

Un investimento strategico per valorizzare arte, teatro, danza e musica

Assessore Caruso: “Sostegno concreto per promuovere la creatività”

LECCO – In Regione Lombardia nasceranno sei nuove Residenze artistiche, spazi dedicati all’incontro tra creatività diffusa e valore culturale. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato la delibera che destina 350 mila euro per il triennio 2025-2027 a questo progetto.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il contributo di Fondazione Cariplo, mira a sostenere la ricerca e la produzione nel campo del teatro, della danza e della musica, favorendo la creazione di spazi culturali aperti e accessibili.

“Queste residenze – ha spiegato l’assessore Caruso – non saranno semplici spazi di produzione, ma luoghi dove gli artisti incontreranno i territori e le persone. Investire in cultura significa investire nel capitale umano e nella crescita delle comunità. Questo progetto è una leva per portare la creazione artistica anche dove solitamente non arriva”.

“Sosteniamo in maniera concreta – ha aggiunto Caruso – chi lavora con l’arte in modo autentico: vogliamo offrire agli artisti non solo un luogo in cui poter lavorare, ma condizioni ottimali per esprimersi e una rete con cui confrontarsi”.

Il piano triennale prevede il lancio di nuovi bandi già entro la fine del 2025, con l’obiettivo di selezionare un “centro di residenza”, un soggetto dotato di spazi, risorse e competenze, e cinque residenze dedicate ad artisti o gruppi che svilupperanno percorsi creativi in dialogo con le comunità locali della Lombardia.