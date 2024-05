“Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”: un libro imperdibile

La presentazione al pubblico mercoledì 5 giugno, alle 18.00, in Confcommercio Lecco

Autore è Gianni Menicatti: “Era un mio desiderio da sempre. Un libro più da sfogliare che da leggere”

LECCO – Un libro imperdibile a firma di Gianni Menicatti dal titolo “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”.

“Un libro più da sfogliare che da leggere”, spiega lo stesso autore che lo presenterà al pubblico mercoledì 5 giugno alle ore 18.00, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco.

Un libro che “scansiona” anno per anno lo sport lecchese dal 1920 ai giorni nostri, con un taglio cronologico e tematico attraverso risultati, personaggi, eventi, notizie in pillole, curiosità, regalando una “fotografia dello sport lecchese” come ha spiegato lo stesso Menicatti.

“Dare vita a questo libro era un mio desiderio da sempre. Ci è voluto un lungo e puntuale lavoro, fatto di ricerche e verifiche attraverso notizie, libri, archivi di società sportive tutti dati che sono stati poi riverificati e incrociati con quelli degli annuari delle varie Federazioni Sportive. Al suo interno sono citati più di mille tra atleti, tecnici, allenatori e dirigenti, oltre 300 società e, cosa molto utile, c’è anche un indice di ricerca per località consentendo così anche una consultazione attraverso il focus territoriale”.

La prima parte è suddivisa anno per anno con notizie flash tipo ansa, mentre la seconda parte è storico statistica con risultati, dati e molto altro.

Il libro è arricchito dalla presentazione del Segretario Generale del Coni Carlo Mornati, dalla prefazione del pluricampione olimpico Antonio Rossi e del presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni, spina dorsale dello sport lecchese dagli albori a oggi.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo lungo lavoro, un grazie particolare agli sponsor che mi hanno sostenuto e in particolar modo al Panathlon Lecco presieduto da Andrea Mauri, che da subito mi hanno appoggiato e aiutato a realizzare il libro”.

Lo stesso Mauri, complimentandosi con l’autore, ha spiegato: “E’ un libro che aiuta a capire le nostre origini e l’importanza del lavoro svolto da moltissime persone per la promozione e la crescita dello sport lecchese attraverso il quale sono stati raggiunti obiettivi, risultati, ma ha anche aiutato molto giovani a crescere, oltre a promuovere il nostro territorio”.

Sono davvero tantissime le chicche che contiene il libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”. Tra le tante, quella del primo sport nato a Lecco che è la vela, i lecchesi che hanno partecipato alla Olimpiadi e sono ben 54; tra questi, la prima donna è stata Lilliana Tagliaferri, classe 1928, giunta in semifinale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Londra del 1948. E ancora, il lecchese Luigi Bartesaghi che da lecchese partecipò alle Olimpiadi di Roma del 1960, nel ciclismo, indossando la maglia del Canada grazie alla doppia nazionalità. Tra le curiosità ci sono le “prime volte”, la prima volta del Giro d’Italia a Lecco, quello di Lombardia a Pagnona e Premana, ma sono davvero tantissime le curiosità che costellano un libro tutto da sfogliare e che abbracciano tutte le discipline sportive.

Nota a margine doverosa dell’autore riguarda l’esclusione da questo grande lavoro “degli sport paralimpici e dell’alpinismo. Per quest’ultimo sarebbe difficile ricondurre a dati statistici le performance rendendole omogenee”.

Per tutti l’appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle ore 18.00, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco. Il libro stampato dalla tipografia Marco Colombo sarà venduto nelle librerie e nelle edicole della città.