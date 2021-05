Un’iniziativa di Teka Edizioni per Manzoni Pop in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, Leggermente e 50&Più Lecco

L’appuntamento alle ore 21 sulla piattaforma Google Meet

LECCO – ‘Il Cinque Maggio’ di Alessandro Manzoni raccontato da Stefano Motta. L’incontro si terrà questa sera, 5 maggio, alle ore 21 in modalità online sulla piattaforma Google Meet, la partecipazione è libera.

L’evento è organizzato per celebrare il bicentenario della morte di Napoleone (5 maggio 1821) attraverso il racconto dell’ode ‘Il Cinque Maggio’ scritta da Manzoni ed è promosso da Teka Edizioni per Manzoni Pop – uno spazio di incontro per chi ama il Manzoni, naturale evoluzione del progetto culturale del Maggio Manzoniano Merate – con la collaborazione di Assocultura Confcommercio Lecco, Leggermente e 50&Più Lecco.

L’appuntamento come detto è per questa sera dalle ore 21 alle ore 23, per partecipare basterà collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/ttt-wzoa-sca