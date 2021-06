“Scegliere la danza significa scegliere pazienza, tenacia, fatica e soprattutto tanta umiltà”

Parte alla grande la manifestazione che, fino all’11 luglio, attirerà artisti da ogni dove

LECCO – Le prime due giornate dell’officina artistica StileDanza per le arti in OtoLab hanno già molto da raccontare. La sorpresa dell’incontro con l’étoile internazionale della danza Luciana Savignano ha coinvolto tutti i presenti che hanno avuto l’occasione di scoprire la donna dietro l’artista.

Luciana Savignano ha dialogato con Francesco Posa, ora Maestro un tempo suo discepolo, parlando del libro “L’eleganza interiore” di Emanuele Burrafato, ma soprattutto narrando se stessa.

“Sono stata una bambina riservata, che tendeva a stare nascosta, ogni anno ero stupita di essere promossa all’anno successivo (Scuola della Scala di Milano). Scegliere la danza significa scegliere pazienza, tenacia, fatica e soprattutto tanta umiltà. Preferisco che le persone ricordino di me la donna più che l’artista, ciò che trasmetto più che ciò che faccio”.

Durante la giornata trascorsa in OtoLab la danzatrice ha incontrato i tanti artisti che stanno creando accompagnata dal marito dottor Carlo Bagliani e dal loro inseparabile cane Calù. Ma, sorpresa nella sorpresa, ha accettato di posare, insieme al marito Carlo Bagliani per le foto di Nidaa Badwan.

La celebre fotografa palestinese sta infatti realizzando in Oto Lab scatti artistici a tema Inferno, Purgatorio, Paradiso in cui coinvolge giovani talenti e chiunque abbia desiderio di prestarsi all’arte. Famaschere ovvero Alessandra Ceccarelli e Federico Gargagliano, mascherai hanno allestito la mostra Divine Sembianze, recentemente presentata a Urbino per l’anniversario dantesco.

“Dal bisogno teatrale di poter lavorare sotto maschera , è nata per noi la volontà e la voglia di crearne una propria da poter usare in scena” racconta Federico Gargagliano. Con loro c’è Alice, nove anni, che da sempre segue i genitori e che, spontaneamente, insegna ai bambini che arrivano le basi del calco per le maschere.

Alessandro Merlanti, scultore “ha occupato l’intero piano superiore di Oto Lab con le sue sculture esplosive”. In perfetta sintonia con lo spirito della manifestazione lavora con il giovanissimo apprendista di arti e mestieri Martino Guizzetti. Merlanti a Urbino sta lavorando sull’interessante progetto che prevede la realizzazione di opere tridimensionali che rappresentano i portali e le porte della città.

Giovanna Giusto, che incontriamo appena entrati nell’officina artistica, plasma sculture in argilla fresca ispirate alla performance 7Vizi capitali di Federica Panzeri e Giordano Orchi in scena nelle serate del 2,3,4 luglio. Il collettivo Artigianarte sarà a StileDanza per le arti sino a domenica 27 giugno. A partire da lunedì 27 giugno ci saranno Federica Panzeri e Giordano Orchi con il loro gruppo di 14 artisti di arti varie.

Nel frattempo StileDanza per le arti sta attirando artisti da ogni dove

Ci si è trovati così ad assistere a un suggestivo tango danzato da Francesco Posa con il giovanissimo Nik Folini sotto lo sguardo attento di Luciana Savignano, mentre la giovane regista Astrid Mauri si è offerta per la ripresa video. Da Milano, per le foto di Nidaa Badwan , è arrivato Enrico Pittaluga, attore di Generazione Disagio, e così anche Alan De Gasperi, giovanissimo danzatore e l’attrice Ancilla Oggioni.

E ancora si è unita al gruppo creativo Arianna Meazzini per lavorare sulle scenografie e le giovani Gaëlle Corti e Martina Bianchi coinvolte dal direttore artistico in molte attività. Valentina Redaelli Faini presidente di Asd Stile Danza ha commentato durante la sua visita in Oto Lab: “Sono travolta dall’energia che scaturisce da questa situazione e sempre più mi convinco della grande potenzialità che ha in sé il simposio tra artisti”.

StileDanza per le arti continua sino al’11 luglio e ogni giorno ingresso libero ai passanti per incontrare gli artisti all’opera. Manifestazione organizzata e diretta da Filippo Bariffi ospitata da Oto Lab con la partnership di Assocultura Confcommercio Lecco. StileDanza per le arti in OtoLab è partner artistico di WDA Hybrid Tour 2021 | La Danza racconta l’Italia, il Paese della grande bellezza.