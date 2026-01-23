Studenti e Olimpiadi, una mostra al Politecnico di Lecco

Inaugurazione giovedì 5 febbraio alle ore 18

“Olimpiadi: il tempo della sfida”: progetto del Liceo Leopardi e della Maria Ausiliatrice in collaborazione con il Politecnico di Milano polo di Lecco

LECCO – Un percorso che intreccia storia, sport e innovazione, costruito a più mani tra scuola e università, prende forma a Lecco con la mostra “Olimpiadi: il tempo della sfida”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Liceo Leopardi e la Scuola Maria Ausiliatrice, con il contributo del Politecnico di Milano – Polo di Lecco, e propone una riflessione articolata sul significato dei Giochi olimpici come fenomeno culturale, oltre che sportivo.

L’esposizione si sviluppa in due sezioni distinte ma complementari. La prima, curata dagli studenti del Liceo Leopardi, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso alcune edizioni simboliche delle Olimpiadi del Novecento, lette come specchio dei grandi snodi storici e sociali. Pannelli, immagini e narrazioni ricostruiscono Berlino 1936, segnata dall’uso politico dello sport e dalla figura di Jesse Owens, Città del Messico 1968 con il gesto dei due atleti afroamericani sul podio, fino a Monaco 1972, quando la tragedia interruppe drammaticamente lo spirito olimpico.

La seconda sezione, realizzata dagli studenti della Scuola Maria Ausiliatrice, sposta invece l’attenzione sull’evoluzione dei materiali e delle tecnologie applicate allo sport olimpico. Il percorso racconta come la ricerca scientifica abbia modificato nel tempo la pratica sportiva e le prestazioni: dalle aste in legno alle fibre di carbonio, dai costumi dei nuotatori ai materiali ultra-leggeri delle biciclette da corsa. Un racconto che mette in evidenza il ruolo dell’innovazione come parte integrante della sfida olimpica.

La mostra è allestita negli spazi del Campus lecchese del Politecnico di Milano, che ha concesso l’utilizzo delle aule, offrendo così un’occasione concreta di incontro tra il mondo della scuola e quello universitario. Il risultato è un dialogo continuo tra passato e futuro, tra gesto atletico e progresso tecnico, che invita a interrogarsi sul valore delle Olimpiadi come simbolo di ingegno, determinazione e spirito umano.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 17.00. Sono previste visite guidate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 16.30-18.00, mentre per gruppi e scuole è possibile prenotare anche al mattino, con iscrizione obbligatoria tramite il sito www.istitutoleopardi.lecco.it. Per gli istituti scolastici, in alcune date di febbraio – 10, 13, 16, 17 e 19 – la visita alla mostra potrà essere abbinata a quella al laboratorio del Politecnico “Human Performance Lab”, con due possibili turnazioni tra le 9.00 e le 11.00.

L’inaugurazione è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Campus lecchese del Politecnico di Milano, edificio 10, piano terra, in via Mazzucconi 67.