Successo a Villa Manzoni per il laboratorio museale “Sguardi di donne”

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Festa della donna dal Sistema Museale Urbano Lecchese

LECCO – Grande successo per il laboratorio museale di domenica pomeriggio a Villa Manzoni; in occasione della Festa della donna il Sistema Museale Urbano Lecchese ha proposto “Sguardi di donne”, uno speciale pomeriggio dedicato alle famiglie: visita guidata alla Galleria di Arte Moderna con percorso dedicato ai ritratti di donne in essa esposti e laboratorio creativo per realizzare il ritratto di un familiare e la relativa cornice.

La proposta era rivolta soprattutto a tre generazioni di donne, nonne, mamme e figlie ma con sorpresa si sono presentati anche alcuni papà che hanno ritratto i propri figli e le simpatiche suocere! Fra le opere hanno riscosso grande successo tra le bambine il “Ritratto di Clementina Martelli” di Piero Antonio Luchini, un grande ritratto ottocentesco di questa dama assai bella ed elegante in abito di seta bianca lucido rifinito in pizzo, e “Ritratto di Angela Sala” di Ettore Drisaldi, un enorme olio del 1878, dove la donna è ritratta quasi a grandezza naturale con sguardo intenso, acconciatura impeccabile, preziosi e raffinatissimi gioielli. Dopo la visita il laboratorio: ciascun partecipante ha ritratto un familiare e preparato una variopinta cornice in un’atmosfera serena e allegra.

“Il laboratorio mi è piaciuto tanto – racconta Chiara, 8 anni, venuta apposta da Missaglia -ho ritratto la nonna che mi ha accompagnato qui oggi”; “anche a me è piaciuto il laboratorio – le fa eco Cecilia, di poco più piccola – e anche le donne che abbiamo visto nei quadri, soprattutto quella col vestito bianco (la già citata Clementina Martelli, n.d.s.)”.

Soddisfatti anche gli adulti che superata l’iniziale “timidezza” si sono cimentati nell’arte del ritratto riscoprendo il piacere di dedicarsi del tempo e di esprimere la propria creatività.

Esprime soddisfazione anche Elena Negri, volontaria del servizio civile, che ha accompagnato il gruppo in galleria alla scoperta dei ritratti e ha guidato il laboratorio; Elena ha 25 anni, è di Oggiono e sta completando la Laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università Statale di Milano: “E’ sempre bello assaporare l’allegria dei bambini quando vedono ciò che hanno realizzato ma ancor di più è bello vedere la soddisfazione degli adulti che si riscoprono “capaci”; sono molto soddisfatta anche io perché il mio desiderio è specializzarmi nella didattica museale quindi questi incontri sono un ottimo banco di prova anche per me!”. Tutti soddisfatti, dunque, per questo pomeriggio divertente, culturale e artistico che, è bene precisarlo, è stato offerto ai partecipanti a costo zero.