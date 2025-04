Successo per il concerto dell’orchestra “Stoppani in musica” nella chiesa degli IRAM

Orchestra diretta da Elena Tartata e Maurizio Fasoli

Un’altra iniziativa del progetto “RSA, le generazioni si incontrano”

LECCO – Grande successo per il concerto dell’orchestra “Stoppani in Musica“, che ha incantato il pubblico nella Chiesa degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. L’orchestra, composta da giovani talenti e diretta da Elena Tartara e Maurizio Fasoli, ha coinvolto il numeroso pubblico con le sue esibizioni di indimenticabili colonne sonore di film, che hanno affascinato anche i meno giovani.

Grazie alla presenza di numerosi volontari, molti ospiti hanno potuto raggiungere la Chiesa per assistere al concerto, che è stato molto apprezzato dal pubblico per la sapiente scelta dei brani e per l’alta qualità dell’esecuzione.

“Gli ospiti hanno particolarmente apprezzato la bravura e la professionalità con cui i giovani musicisti dell’orchestra hanno interpretato ogni brano, guidati con passione dai loro direttori. Questo concerto ha dimostrato ancora una volta come la musica sia in grado di suscitare emozioni profonde, capaci di unire persone di tutte le età” spiegano gli organizzatori.

Il concerto rientra nel progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano“, nato con l’obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio di esperienze tra diverse generazioni, promuovendo l’apertura dei luoghi di cura alla comunità nel suo complesso.