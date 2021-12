Sulla piattaforma a lago un coro aperto a tutti con Creemandfriends

Domenica 12 dicembre l’opportunità di unire le voci in un’esperienza corale unica

LECCO – Il Comune di Lecco, la cooperativa Eco86 – progetto Piedibus e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco promuovono per domenica 12 dicembre un pomeriggio in musica con il coro Creemandfriends, per fondere le voci in un unico canto natalizio.

L’evento, che si svolgerà dalle 15 alle 17 sulla piattaforma galleggiante sul lago sita di fronte a riva Martiri delle Foibe, permetterà a chi lo vorrà di unirsi a un’espressione corale per promuovere la ricchezza e il valore della differenza partecipando ai canti proposti (o anche solamente ascoltando). La partecipazione a questo “coro a stress zero” è libera, senza vincolo di prenotazione.

“Un momento per celebrare la ricchezza della differenza inseriti in un contesto naturale di grande ispirazione – spiega l’Assessore all’Ambiente e alle Pari Opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi –. L’idea è quella che sostenibilità ambientale e sociale nel canto valorizzino la diversità come ricchezza di valori condivisi.”

Nelle vicinanze dell’evento sarà presente una rappresentanza del servizio Piedibus per consegnare un piccolo dono natalizio a bambini e accompagnatori.