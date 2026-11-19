L’esposizione promossa dalla Rete Radié Resch verrà inaugurata giovedì 26 novembre

Le tavole di Gian Maria Zapelli racconteranno ai visitatori cosa vuol dire essere comunità nel mondo

LECCO – Il fotografo Gian Maria Zapelli arriva a Lecco con la sua mostra “Sulla soglia. Dove si diventa comunità”. Un’esposizione fotografica che, attraverso 24 tavole, racconta donne e uomini sulla soglia delle loro abitazioni in dodici paesi del mondo.

La mostra verrà inaugurata giovedì 26 novembre alle 18:00 all’Officina Badoni di Lecco, dove rimarrà esposta fino al 13 dicembre 2026.

La narrazione è stata raccolta per diversi anni da Zapelli durante i suoi viaggi, in particolar modo in quelle comunità dove la soglia rimane territorio di inclusione ed esistenza condivisa: l’esperienza individuale dell’abitare si inserisce infatti in quella collettiva della comunità. La mostra ritrae fedelmente il concetto di abitare come qualcosa che non rinchiude in sé stessi, ma abbraccia lo spazio della soglia, dove avvengono incontri, attese e scambi, un abitare che talvolta si manifesta in una capanna di legno e argilla.

Gian Maria Zapelli non è solamente fotografo documentario, ma anche scrittore. La sua ricerca si concentra sull’osservazione della realtà contemporanea, in particolar modo verso le periferie, ponendo attenzione anche alle comunità fragili e che molto spesso non rientrano nell’attenzione pubblica.

La sua fotografia unisce l’equilibrio del racconto con la sensibilità umana e la responsabilità civile riuscendo a restituire non solo i volti e i luoghi, ma anche gesti e relazioni. Le sue fotografie hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti, oltre a essere state esposte in mostre nazionali ed internazioni.

L’esposizione è promossa dal gruppo di Lecco dell’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch, che, nel proporre questa mostra ricorda il valore della comunità e della solidarietà, un valore che attualmente sembra essersi perso, in un tempo dove la paura e l’indebolimento del legame umano sembrano essere ormai all’ordine del giorno.

Proprio per questo la mostra vuole ricordare che in molte culture, l’esperienza dello stare sulla soglia quotidianamente “è espressione concreta d’essere comunità, possibilità di solidarietà perché l’io si riconosce nel noi”, come sottolinea l’Associazione.

All’inaugurazione parteciperà anche la Laura Formenti, Professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca dove insegna Pedagogia della Famiglia e Family Counselling. La sua ricerca si concentra in particolar modo sull’apprendimento lungo l’arco della vita, sui processi relazionali e sulle dinamiche di trasformazione nelle famiglie, organizzazioni e comunità.

La Professoressa Formenti collabora con Università di diversi Paesi del mondo ed è autrice di moltissimi saggi e volumi che contribuiscono alla ricerca internazionale sull’educazione degli adulti.