Teatro. Al Circolo Promessi Sposi uno spettacolo per Gaza

L’evento organizzato domenica 15 novembre

Apericena e spettacolo teatrale a sostegno di due cause benefiche

LECCO – Uno spettacolo a fine benefico, quello organizzato domenica 15 novembre al Circolo Promessi Sposi di Lecco.

Le porte dei locali di Germanedo si apriranno alle 18.45 con una “apericena benefica”, a cui seguirà – a partire dalle 20 – lo spettacolo teatrale “Sceme tagliate”. La rappresentazione vedrà le attrici Giorgia Battocchio e Paui Galli mettere in scena una serie di sketch divertenti e contemporaneamente interessanti sul mondo femminile.

Lo spettacolo è stato scritto da Manuele Laghi, Giulia Lombezzi, Simona Migliori e Tobia Rossi e sarà diretto da Patrizio Luigi Belloli. La produzione è di Carolina Reaper.

“Lo scopo della serata è benefico, vogliamo raccogliere fondi per due cause – dichiara Corrado Conti, uno degli organizzatori – il primo è sostenere l’associazione “Gaza chiama, Lecco risponde”, il secondo raccogliere fondi per fare cassa a favore di manifestanti comaschi, sanzionati durante le recenti manifestazioni”.