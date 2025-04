Teatro amatoriale, applausi per la Compagnia San Genesio di Maggianico

Al Cenacolo Francescano la commedia “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale”

LECCO – Non poteva mancare per la 29^ edizione della rassegna di teatro amatoriale “Una Città sul Palcoscenico” una delle compagnie storiche della nostra città, la “Compagnia San Genesio di Maggianico” che sabato sera (in replica domenica pomeriggio) ha presentato al Cenacolo Francescano la commedia “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale” di Luigi Galli.

“Per questa immancabile occasione il regista Gianprimo Mauri ha fatto la coraggiosissima scelta di mettere in scena uno spettacolo sicuramente fuori dagli schemi ordinari delle Compagnie Amatoriali e che affronta però una tematica vissuta…la ricerca dell’amore vero ossia l’Amore con la A maiuscola – ha detto Riccardo Arigoni -. Purtroppo addolora tutti profondamente l’assenza proprio di Gianprimo Mauri che da oltre tre mesi si trova ricoverato all’Ospedale Manzoni di Lecco. Carissimo Gianprimo ti promettiamo che ti mostreremo la spettacolo da te costruito non appena ti sarà possibile”.

La commedia

Ah l’amore, l’amore, cosa sarà mai l’amore? Tutti ne parlano, tutti lo cercano…e qualcuno lo trova! Però trovare oggi l’anima gemella è un’impresa davvero difficile, per questo ci si può affidare ad “esperti” che provano ad aiutare e consigliare per il meglio supportati dalla tecnologia che, con software ed algoritmi dedicati, trovano le giuste combinazioni… o è forse meglio lasciare al caso? A questo punto interviene l’Agenzia Matrimoniale di Piccarda Pasquale geniale, solida, efficiente e ultima àncora di salvezza per “Intrepidi” o “Malcapitati” alla ricerca del vero amore: il motto dell’Agenzia è sintomatico; “Fidanzati o rimborsati”.

Una proposta di spettacolo originale che tocca il cuore di tutti perché coinvolge le persone nella ricerca di ciò che è più importante per ognuno di noi…l’amore e il desiderio di una persona che ti accompagni nella vita di tutti i giorni! Non è facile raggiungere questo scopo e si cerca di ottenerlo anche attraverso mezzi e metodi non comuni come l’aiuto di una agenzia matrimoniale e proprio in questo è l’originalità della commedia che si dibatte tra sentimenti e situazioni economiche difficili!

Senza dubbio una buona esibizione che ha coinvolto tutti, dagli attori capaci di trasmettere al pubblico i loro sentimenti più o meno profondi alla regia originale di Gianprimo Mauri che ha saputo far nascere dal cuore ogni intervento dei personaggi anche i più banali.

Il prossimo appuntamento sabato 26 e domenica 27 aprile con la Storica Compagnia Teatrale di Belledo di Lecco “Juventus Nova” che ci propone una commedia dialettale “Che rebelott… per quater ghej” libero adattamento di R. Marelli e M Omati della commedia “I fratelli Castiglioni” di A. Colantuoni!