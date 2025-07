Teatro. Continanza porta Nelson Mandela al Bietti-Buzzi

L’attore comasco presenterà il suo “Nelson”

Monologo scritto e diretto da Giuseppe Di Bello

Il festival “Sopra di me – La Grigna” presenta un appuntamento teatrale imperdibile, “Nelson”, scritto e diretto da Giuseppe di Bello, con Marco Continanza in scena; il protagonista sarà Nelson Mandela, politico e attivista sudafricano, scomparso più di dieci anni fa. L’appuntamento è questo pomeriggio al rifugio “Bietti-Buzzi” a partire dalle 18.00.

“Le persone debbono imparare a odiare. E se possono imparare a odiare, allora può essere insegnato loro anche ad amare. Perché, per la natura umana, l’amore è un sentimento più naturale dell’odio”. Con questo incipit si capisce bene il tenore dello spettacolo scritto da Di Bello e interpretato da Continanza, un viaggio attraverso la vita di un uomo che ha sempre creduto nell’uguaglianza tra i popoli, pur vivendo in una nazione oppressa dal razzismo e dalla violenza a causa del terribile regime definito Apartheid.

Rinchiuso per quasi trent’anni in una cella di due metri per due, Mandela ne è uscito più forte, elevandosi tra i grandi spiriti della storia dell’umanità.

«”Nelson” è uno spettacolo che portiamo in giro per l’Italia nei teatri e anche nelle scuole, raccontando la storia di Nelson Mandela – dichiara Continanza . tutto è partito da un progetto che parlava di giustizia ripartiva, visto che Mandela è stato il primo a istituire questo sistema in Sudafrica, quando divenne presidente».