Teatro della Società: oltre 5.700 presenze per la “Stagione delle Emozioni”

Riapertura da record per lo storico teatro cittadino: successo per prosa, sinfonica e danza

La nuova programmazione sarà presentata a fine luglio

LECCO – Si chiude con numeri decisamente positivi la “Stagione delle Emozioni”, il cartellone che ha accompagnato la riapertura del Teatro della Società di Lecco, riportando lo storico spazio culturale al centro della vita cittadina.

Il bilancio complessivo parla di oltre 5.700 presenze, un dato che conferma la forte risposta del pubblico e il rinnovato interesse per la programmazione teatrale proposta nella stagione 2026.

Il risultato più significativo arriva dalla stagione di prosa, che ha registrato 3.283 presenze e 303 abbonamenti, con una partecipazione costante e continuativa agli spettacoli in cartellone. Tra i titoli più apprezzati spicca “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni.

Ottimi riscontri anche per la stagione sinfonica realizzata in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano, che ha totalizzato oltre 1.960 presenze e 295 abbonamenti. Particolarmente apprezzato il concerto Beethoven-Rimskij-Korsakov, con la partecipazione del violinista Luca Santaniello e del pianista e direttore Sunwook Kim.

Per la prima volta il Teatro della Società ha ospitato anche la danza, con due spettacoli che hanno superato le 520 presenze, segnando un debutto accolto positivamente dal pubblico e dal territorio.

Oltre alla programmazione artistica, il teatro si è confermato anche spazio di aggregazione e partecipazione civica, ospitando eventi e iniziative pubbliche e private che ne hanno rafforzato la funzione di luogo condiviso per la città.

“La Stagione delle Emozioni si chiude con un bilancio estremamente positivo, che va oltre i risultati di pubblico e conferma il ruolo centrale del teatro come luogo vivo di incontro, partecipazione e crescita culturale per l’intera comunità” – afferma Eufrasio Anghileri, Presidente della Fondazione Teàrte Lecco. “La riapertura di uno spazio storico della città ha rappresentato un momento significativo, accompagnato da una risposta del pubblico molto forte. Sia la prosa sia la stagione sinfonica hanno registrato il tutto esaurito, mentre la danza, alla sua prima programmazione al Teatro della Società, ha ottenuto riscontri importanti e incoraggianti. Un segnale particolarmente rilevante arriva dal coinvolgimento delle scuole di danza del territorio, che conferma l’esistenza di un bacino in evoluzione su cui stiamo investendo per intercettare nuovo pubblico e consolidare nuove forme di partecipazione culturale. Si sta infatti delineando una comunità sempre più ampia e attenta, soprattutto tra le nuove generazioni”, conclude Anghileri.

La nuova programmazione sarà presentata a fine luglio e includerà ulteriori iniziative dedicate a scuole e famiglie, con l’obiettivo di consolidare il legame tra il Teatro della Società e il territorio lecchese.