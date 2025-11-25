Teatro della Società: prenotazioni per la settimana inaugurale, in due ore si sfiora il tutto esaurito

Il 90% dei posti disponibili sono già stati prenotati

Una riapertura attesa dopo 8 anni di restauro

LECCO – In appena due ore dall’apertura delle prenotazioni, il Teatro della Società di Lecco ha registrato il “quasi tutto esaurito” con il 90% dei posti disponibili prenotati. Un vero e proprio boom di accessi che conferma l’enorme desiderio della cittadinanza di prendere parte agli eventi della settimana inaugurale gratuita, organizzata per celebrare la riapertura del Teatro dopo otto anni di accurato restauro e importanti interventi di riqualificazione.

Il forte entusiasmo dimostrato dal pubblico racconta molto più di un semplice interesse: è il segnale tangibile di quanto il Teatro della Società fosse atteso e di quanto la sua riapertura rappresenti un momento simbolico per la vita culturale della città.

“Questa straordinaria partecipazione – afferma Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco e Vice Presidente di Fondazione Teàrte Lecco – testimonia la grande attesa dei cittadini verso un teatro che torna finalmente a vivere. Siamo felici che il pubblico abbia accolto con tanto entusiasmo un cartellone che vuole essere soltanto l’inizio di una nuova e importante stagione culturale. Ci auguriamo che l’intera comunità possa continuare a partecipare con interesse e coinvolgimento alla vita del Teatro, sostenuta dalla qualità della proposta artistica e da una programmazione pensata per incuriosire, appassionare e includere”.