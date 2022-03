Il 30 marzo l’autore indagherà con uno spettacolo le conseguenze lasciate dalla pandemia

“In questa fase di futuro incerto ci è sembrato giusto soffermarci soprattutto sulla situazione giovanile e sulle ripercussioni psicologiche provocate dall’emergenza sanitaria, offrendo spunti su come affrontarle”

LECCO – In arrivo al cineteatro Palladium l’ultima produzione teatrale curata da Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista. Lo spettacolo, intitolato “Oltre la tempesta” e firmato JM production, andrà in scena mercoledì 30 marzo alle ore 21 e rappresenterà un’occasione per riflettere sulle conseguenze psicologiche e sociologiche della pandemia, che continueranno a impattare sul nostro futuro.

“Credo che tutti dovremmo occuparci di che cosa accadrà dopo la pandemia, dopo la tempesta – spiega Crepet -. In questo spettacolo parleremo anche degli effetti della didattica a distanza, dello smart working e del futuro delle nostre famiglie“.

Un avvenire che appare incerto soprattutto per i giovani, sui quali è sembrato più importante soffermare la riflessione, come spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Attraversiamo un momento instabile, già segnato da anni di difficoltà e privazioni sociali, perciò abbiamo ritenuto opportuno concentrarci sulla situazione giovanile insieme a Paolo Crepet, che con la sua valente voce saprà stimolare e offrire chiavi di lettura importanti su come affrontare l’uscita dalla fase pandemica. Siamo lieti di ospitarlo a Lecco: la sua presenza costituisce una grande opportunità per i giovani, per gli adulti, per le famiglie ma anche per i professionisti del settore educativo, della formazione e della cura”.

Le conseguenze sulla sfera individuale e sociale generate dal Covid-19 verranno indagate in questa rappresentazione inserita nell’ambito della rassegna “Istruttori di volo” per la Stagione Teatrale 2021-2022 del Comune di Lecco, basata inoltre sull’omonimo libro di Crepet edito da Mondadori.