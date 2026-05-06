Teatro Invito celebra 40 anni di attività: serata evento al Teatro della Società di Lecco

Sabato 16 maggio spettacoli, musica dal vivo, immagini d’archivio e ospiti per ripercorrere la storia della compagnia lecchese

Sarà presentato il volume “Teatro Invito 40”: in quarant’anni la compagnia ha raggiunto un milione di spettatori e ospitato oltre mille spettacoli

LECCO – Quarant’anni di spettacoli, tournée, festival e attività culturale nel territorio lecchese e lombardo. Teatro Invito celebra nel 2026 il traguardo dei suoi primi quarant’anni di attività professionale con una serata speciale in programma sabato 16 maggio alle ore 21 al Teatro della Società.

L’appuntamento si svolgerà nello storico teatro cittadino recentemente riaperto dopo una lunga chiusura e sarà pensato come una festa aperta al pubblico per ripercorrere la storia della compagnia lecchese attraverso immagini, musica e testimonianze.

Durante la serata saranno presenti molti dei collaboratori che hanno accompagnato il percorso di Teatro Invito in questi quarant’anni. Il programma prevede spezzoni degli spettacoli realizzati dalla compagnia, canzoni eseguite dal vivo, video, collage fotografici e immagini d’archivio dedicate agli esordi del gruppo. Spazio anche ai filmati del festival “L’ultima luna d’estate“, giunto alla ventinovesima edizione.

Nel corso degli anni il festival ha coinvolto 20 Comuni delle province di Lecco e Monza Brianza, il Parco di Montevecchia e Valle del Curone e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, programmando complessivamente 600 spettacoli per circa 100mila spettatori.

I numeri raccontano la crescita dell’attività della compagnia: Teatro Invito oggi gestisce rassegne, festival ed eventi in 58 Comuni delle province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Monza Brianza e Milano e ha ospitato oltre mille spettacoli, raggiungendo complessivamente un milione di spettatori.

Nel tempo la compagnia è diventata anche una cooperativa sociale, dando lavoro a 200 persone. Dal 2016 gestisce inoltre Spazio Teatro Invito di via Foscolo, sede dell’attività di produzione e programmazione culturale che registra ogni anno 150 aperture e circa 25mila presenze.

Nel corso della serata verrà presentata anche la pubblicazione “Teatro Invito 40”, con progetto grafico curato da Paolo Vallara e testi firmati da Luca Radaelli ed Elena Scolari.

A suggellare la ricorrenza una citazione di William Shakespeare: “’Il teatro è specchio alla vita’ e noi ci specchiamo nella nostra vita teatrale”.

L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni@teatroinvito.it.