“Temi a confronto 2025”. Torna il torneo audiovisivo del Fotoclub Libero Pensiero

Un torneo creativo tra immagini e musica, dove ogni partecipante è chiamato a trasformare una canzone in un racconto visivo da 90 secondi

Gli audiovisivi dovranno essere consegnati entro il 31 ottobre

LECCO – Il Foto Club Libero Pensiero lancia la nona edizione del Torneo Fotografico “Temi a confronto 2025” dedicato agli audiovisivi. Protagonista di quest’anno sarà il tema “una canzone”, da interpretare liberamente attraverso immagini e musica in un racconto visivo di circa 90 secondi. Un’occasione creativa e stimolante per fotografi e appassionati, chiamati a trasformare una melodia in emozione visiva, giocando con fantasia, sensibilità e tecnica narrativa.

Il concorso fotografico è strutturato come un torneo a eliminazione diretta di audiovisivi, in cui i partecipanti si sfidano uno contro l’altro. Una giuria, riunita in seduta pubblica, vota in tempo reale per decretare di volta in volta chi passerà al turno successivo, fino alla finale.

I partecipanti potranno realizzare una proiezione sul tema assegnato, mettendo alla prova la propria creatività e confrontando le proprie abilità fotografiche con altri appassionati. L’obiettivo sarà raccontare una canzone, o parte di essa, attraverso le immagini: dal ritornello alle frasi più evocative, dalla copertina al significato più profondo, fino alle emozioni e vibrazioni che quella musica riesce a trasmettere.

Gli audiovisivi dovranno essere consegnati entro il 31 ottobre. Le eliminatorie e la finale si svolgeranno martedì 18 novembre alle ore 21.

La partecipazione è libera e gratuita.