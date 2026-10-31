Thriller Experience, a Lecco arriva lo spettacolo dedicato a Michael Jackson

Al Teatro Cenacolo Francescano arriva lo spettacolo teatrale che celebra la vita artistica del “Re del Pop”

L’energia di Michael Jackson raggiunge anche Lecco grazie alla produzione teatrale di Arvin Khorsandi

LECCO- Si chiama Arvin Khorsandi e viene dal Veneto, il creatore e performer dello spettacolo “Thriller Experience”. Dopo anni dedicati allo studio dell’eredità artistica di Michael Jackson, Khorsandi porta in scena uno spettacolo immersivo in grado di emozionare che celebra il patrimonio artistico lasciato dal “Re del Pop” .

Sarà “un viaggio spettacolare attraverso la musica, la storia e l’eredità di Michael Jackson”.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 4 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco con il Patrocinio del Comune di Lecco. Si tratta di un evento che si inserisce nella 35esima maratona degli eventi di Telethon nella città di Lecco con il sostegno dell’Avis di Lecco. È possibile acquistare i biglietti sul sito www.nonsoloturismo.net

L’esibizione unisce musica dal vivo, performance, danza e storytelling in un’esperienza unica accompagnata da una band live, cantanti e ballerini professionisti.

Attraverso un viaggio nelle tappe della carriera dell’artista, la produzione teatrale ripercorre, anche attraverso proiezioni cinematografiche, gli anni che il cantante ha trascorso nei Jackson 5 arrivando alle iconiche canzoni che hanno segnato la storia della musica pop: non mancheranno infatti i grandi classici come “Thriller”, “Beat It” o “Billie Jean” e molte altre.

Si tratta di una performance coinvolgente dedicata ai fan della prima ora, ma anche al grande pubblico e ai più giovani che hanno potuto riscoprire il cantante più di recente. L’obiettivo è quello di portare sul palco la visione artistica dell’icona mondiale nel tentativo di ricreare la forte energia che anche Jackson portava sul palco. Non solo musica e danza, l’esibizione vuole ripercorrere la vita dell’artista evidenziando le tappe che l’hanno portato a conquistarsi l’appellativo di “Re del Pop”.

Le interpretazioni di Khorsandi uniscono la danza alla presenza scenica e all’interpretazione vocale grazie ai quali riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico.

La carriera del performer l’ha visto impegnato in diverse partecipazioni a programmi televisivi nazionali ed internazionali oltre alle milioni di visualizzazioni sui social. Tra gli appassionati di Michael Jackson, Arvin si è affermato come uno degli interpreti più noti nel panorama degli spettacoli dedicati al “moonwalker”.