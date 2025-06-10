Torna ‘Caffeine-Incontri con la danza’, rassegna di danza contemporanea e teatro danza

Dal 14 al 29 giugno tra casatese e meratese

Spettacoli in luoghi non convenzionali: “Così promuoviamo il linguaggio dell’arte”

MERATE – Ritorna il 14 giugno la XVI^ edizione di ‘Caffeine – Incontri con la danza’, rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza nelle province di Lecco e Monza Brianza che, fino al 29 giugno, vedrà alternarsi in luoghi non convenzionali sei spettacoli di affermate compagnie del panorama nazionale e ospiti speciali dalla Svizzera, dalla Francia e dal Brasile.

La rassegna è curata dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli con la direzione artistica e organizzativa di Filippo Ughi. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Acinque con enti aderenti e sostenitori i comuni di Casatenovo, Merate, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate e Usmate Velate.

“Caffeine – Incontri con la danza – ha spiegato Ughi durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che si è svolta mercoledì pomeriggio all’Officina Badoni a Lecco – si propone di promuovere le esperienze sceniche legate alla contemporaneità, si interroga sul rapporto tra corpo, spazio pubblico e collettività, proponendo delle esperienze volte a sviluppare delle relazioni con il contesto ambientale e sociale nel quale viviamo. Gli spettacoli hanno quindi luogo in spazi non convenzionali come piazze, giardini, parchi, ville, strade scuole, nel tentativo di avvicinare le esperienze artistiche ai luoghi della vita quotidiana, ridisegnando così i luoghi della nostra vita sociale”.

Gli spettacoli sono gratuiti, svolti in luoghi aperti e pubblici quindi in grado di attrarre un pubblico di affezionati ma anche il cosiddetto ‘pubblico a sorpresa’, ovvero persone non abituate a frequentare i luoghi della cultura.

“Questa edizione si caratterizza per sua spiccata vocazione all’internazionalità – ha proseguito Ughi – con le giovani compagnie provenienti dalla Svizzera, la compagnia Fluctus che presenterà il suo ‘I am not a hero’ a Casatenovo il 15 giugno alle ore 21 dalla Francia, con i giovanissimi della Le Desarmante che proporranno il loro melange di danza e nouveau cirque a Robbiate il 27 giugno alle 18.30 e dal Brasile con la compagnia Pé No Chao che il 29 giugno chiuderanno la rassegna a Merate”.

Altra peculiarità è la giovanissima età media dei danzatori protagonisti degli spettacoli e il loro numero: si esibiranno in tutto ben 40 artisti sul ‘palco’, per la stragrande maggioranza al di sotto dei 30 anni. Per la prima volta infine Caffeine-Incontri ospiterà uno spettacolo firmato dalla coreografa Ariella Vidach, un’altra scommessa che fa di Caffeine una rassegna coraggiosa che con energia instancabile coniuga proposte artistiche di qualità con un pubblico attento e curioso.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA