Torna il Lecco Jazz Festival, ricco programma di concerti a teatro e in città

Al Teatro della Società 4 concerti imperdibili, ma tutta la città diventerà un luogo di musica e ascolto

Dall’8 all’11 luglio

LECCO – Ancora pochi giorni di attesa e a Lecco, tra il teatro e altri luoghi della città, torna l’oramai imperdibile appuntamento dell’estate, dall’8 all’11 luglio l’undicesima edizione del Lecco Jazz Festival trasforma la città in un grande luogo di ascolto, relazione e scoperta con un programma che vede protagonisti alcuni dei nomi più significativi del jazz internazionale, musica diffusa e appuntamenti speciali.

Cuore pulsante del festival il Teatro della Società, lo spazio completamente rinnovato che accoglierà gli appassionati del jazz in un viaggio tra memoria, atmosfera e nuove visioni sonore. Un luogo simbolico che diventa il centro di un festival dedicato all’incontro tra artisti e pubblico, tra linguaggi musicali differenti, tra il paesaggio del lago e l’energia viva della città. Quattro serate imperdibili, tra grandi protagonisti internazionali e omaggi ai maestri che hanno cambiato la storia del jazz (concerti ore 21:30).

Si parte mercoledì 8 luglio con l’unica data italiana di Jowee Omicil, polistrumentista e performer fuori dagli schemi capace di fondere jazz, Afrobeat, gospel e hip-hop in un flusso sonoro libero e travolgente. Un concerto imprevedibile, intenso, spirituale.

Giovedì 9 luglio arriva Judith Hill, artista magnetica e raffinata che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince. La sua musica attraversa soul, funk, gospel e rock con una forza emotiva straordinaria, dando vita a uno spettacolo potente e coinvolgente.

Venerdì 10 luglio spazio a una leggenda assoluta: Billy Cobham. Maestro della jazz-fusion e innovatore della batteria moderna, celebra la sua straordinaria carriera con Time Machine, un viaggio tra i brani iconici della sua stagione elettrica e nuove esplorazioni sonore cariche di energia e libertà creativa.

Gran finale sabato 11 luglio con Roberto Gatto che porta sul palco un omaggio contemporaneo a Miles Davis e John Coltrane che intreccia memoria, improvvisazione e ricerca musicale in un dialogo intenso tra tradizione e nuove visioni del jazz.

Il Lecco Jazz Festival invade la città anche con i Concerti Diffusi, quattro appuntamenti gratuiti in programma alle ore 18.30, per vivere il jazz da vicino, attraversando la città tra emozioni, ricerca sonora e nuove connessioni musicali.

Si comincia mercoledì 8 luglio (Auditorium Casa dell’Economia) con Francesco Bearzatti che propone un intenso omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita. Un viaggio tra jazz, parola e spiritualità capace di trasformare il concerto in un’esperienza emotiva e immersiva.

Giovedì 9 luglio (presso Auditorium Casa dell’Economia) il Marco Detto Trio porta in scena Improvvisamente, un concerto elegante e coinvolgente dove composizioni originali, interplay e libertà improvvisativa danno vita a un dialogo musicale moderno e raffinato.

Venerdì 10 luglio il Parco di Villa Gomes si illumina con Pieces of a Woman di Cristina Russo s Neosoul Combo: un live immersivo tra neo-soul, jazz contemporaneo, urban fusion ed elettronica, arricchito da visual e atmosfere evocative.

Sabato 11 luglio (Auditorium Casa dell’Economia) i concerti diffusi si chiudono con Antonio Zambrini Quartet e L’attenzione, omaggio poetico e intenso alla musica di Susanna Parigi, tra jazz, canzone d’autore e grande sensibilità interpretativa.

Accanto al programma principale torna anche il Fuori Festival, realizzato in collaborazione con i festival “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili”, un percorso parallelo di eventi speciali che amplia l’esperienza del festival oltre il centro cittadino, costruendo nuove connessioni tra territori, artisti e pubblici.

Il Fuori festival propone un viaggio musicale tra jazz, musica brasiliana e contaminazioni contemporanee. Venerdì 19 luglio, Roberto Porroni e i CUARTET porteranno a Palazzo Belgiojoso (h.21:30) le atmosfere della bossa nova e del jazz brasiliano, mentre martedì 30 luglio (h.21:30) ad esibirsi nella Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso sarà Trialogo in un’esibizione che unisce tradizioni ebraiche e arabe attraverso improvvisazione e dialogo musicale.

Giovedì 2 agosto, al Parco di Villa Gomes (h.11:00), Max Villavecchia presenterà “Tra roccia e acqua”, progetto tra musica e pittura ispirato ai paesaggi del Mediterraneo.

In serata (h.21:30), Giovanni Falzone omaggerà Miles Davis con “Suite For Miles”, tra riletture jazz e brani originali eseguiti insieme a giovani musicisti under 30.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’undicesima edizione del Lecco Jazz Festival sono a cura di Fondazione Teàrte Lecco con la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco.

Di seguito il commento del CdA di Fondazione Teàrte Lecco: “Ospitare manifestazioni culturali rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la crescita e la valorizzazione del territorio, consentendo di coniugare la qualità artistica di respiro internazionale con la promozione delle identità locali. La presenza di artisti e produzioni di livello contribuisce a qualificare il teatro recentemente riaperto come uno spazio di partecipazione e fruizione culturale, ritornando nuovamente ad essere il cuore pulsante della vita culturale lecchese. Ǫueste iniziative ampliano l’offerta culturale e l’accesso del pubblico a esperienze artistiche di qualità, contribuendo allo stesso tempo anche alla valorizzazione complessiva del territorio”.

L’assessore alla Cultura Cinzia Bettega ha dichiarato: “Il Lecco Jazz Festival porta in città i grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, siamo felici di ospitare questa rassegna oramai parte integrante dell’offerta culturale lecchese. Il Teatro sarà la ‘casa’ principale del festival, con quattro imperdibili concerti, ma sottolineo anche tutti gli altri appuntamenti, per di più gratuiti, che si terranno nei luoghi cuore della cultura lecchese, tra cui Villa Gomes e Palazzo Belgiojoso, in orari diversificati per andare incontro a tutte le esigenze del pubblico”.

Scopri il programma completo: https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival-on/

Abbonamenti e Biglietti



Gli eventi serali al Teatro della Società Lecco saranno con biglietto o abbonamento. Gli abbonamenti e i biglietti sono disponibili in biglietteria e online sul sito del teatro e su vivaticket.com I Concerti Diffusi in città e il Fuori Festival saranno a ingresso gratuito.