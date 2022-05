Torna “Ma che film la vita!”, un cineforum per riflettere

Cinque pellicole della rassegna al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Confcommercio

LECCO – Dopo il successo dell’ultima edizione, con una media di trecento spettatori a proiezione, torna quest’anno “Ma che film la vita!” il cineforum organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario con la collaborazione di Confcommercio Lecco.

Ogni martedì, da fine maggio a fine giugno, il Nuovo Cinema Aquilone della parrocchia ospiterà un appuntamento della rassegna, nata con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e riflessione per la cittadinanza attorno ai temi sollevati dalle opere cinematografiche proposte.

“Il cinema vive una stagione complessa, Lecco è una piccola eccezione – racconta il prevosto Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo – con la sua programmazione, il Nuovo Cinema Aquilone è riuscito a strappare finora oltre 10 mila biglietti ed è bello vedere la risposta dei lecchesi”.

La rassegna ‘Ma che film la vita!’ è stata “il primo progetto riguardante il cinema che ho proposto dopo il mio arrivo a Lecco, il primo seme che ha attecchito in molte forme e devo ringraziare la Confcommercio che con noi ha voluto mettere a dimora questa pianta” ha spiegato il prevosto Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Il contributo della Confcommercio consente infatti di calmierare a cinque euro il prezzo del biglietto per la cittadinanza.

“Siamo contenti di poter dare il nostro sostegno a questa iniziativa – ha sottolineato il presidente dei commercianti, Antonio Peccati – molti dei temi proposti si intrecciano con quelli affrontati in Leggermente – la manifestazione sulla lettura promossa proprio da Confcommercio – tutto diventa dunque parte di un percorso che vuole dare alla cittadinanza, e soprattutto ai giovani, dei momenti di incontro e riflessione”.

“Guardare un film è come leggere un libro nell’arco di un’ora o poco più – ha aggiunto Peccati – e il cineforum crea occasione di confronto con gli altri. A noi questo piace”.

A differenza del passato, quest’anno il cineforum non si svolgerà all’esterno, in oratorio, ma nella nuova sala cinematografica. “Il cinema all’aperto è molto bello ma presenta inevitabilmente dei problemi logisti, partendo dall’incognita del meteo alla qualità della proiezione, in 4k all’interno del cinema, e delle sedie ben più comode della sala” ha spiegato Don Milani.

Cinque film per cinque temi

Si parte il 31 maggio da “Una femmina” di Giuseppe Costabile, che è stato candidato al festival di Berlino: una famiglia che ha a che fare con la malavita, con l’ndrangheta e una figlia che si ribella. Sarà presente a Lecco per l’occasione l’attrice protagonista Lina Siciliano.

La seconda proiezione sarà invece il 7 giugno con “L’accusa” di Yann Attal riguardante il tema della giustizia. Sullo sfondo il tema drammatico di una violenza sessuale e il racconto del processo che deve stabilire i fatti.

Si prosegue il 14 giugno con “Lunana – il villaggio alla fine del mondo” candidato agli Oscar 2022 come miglior film internazionale, una pellicola che racconta dell’educazione e dell’importanza della scuola.

Il 21 giugno sarà la vota di “Piccolo Corpo” di Laura Samani. La pellicola parla di una madre che perde una figlia e che vuole restare in contatto con essa attraverso l’esoterico. Racconta il tema della maternità con accenti drammatici e allo stesso tempo delicati. La regista sarà presente in collegamento con la sala.

Infine “Un altro mondo” di Stephan Brizé, il 28 giugno. La parola d’ordine, in questo caso, è il lavoro raccontando la comple sità delle vicende dei protagonisti.