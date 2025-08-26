Torna MedFest, il Medioevo Festival della Lombardia. E’ la 4^ edizione

Da fine agosto a ottobre 25 appuntamenti in ben 7 province

Leit-motive dell’edizione 2025 il ‘gotico’

LECCO – 25 appuntamenti, da fine agosto ad ottobre, e un viaggio attraverso 7 province. E’ MedFest, il Medioevo Festival della Lombardia giunto quest’anno alla sua 4^ edizione. Leit-motive sarà il ‘gotico’: musica, teatro, film, incontri storico-letterari si alterneranno in un programma quanto mai ricco e articolato, presentato questa mattina, martedì 26 agosto, presso Palazzo Paure.

La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, dal Fondo Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti e Silea), dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e dalla Comunità Pastorale Spirito Santo di Carate Brianza, oltre che dai Comuni coinvolti (Barzio, Carate Brianza, Chiavenna, Civate, Lecco, Monza, Pavia, Sorico e Villa d’Adda). Dalla Provincia di Lecco e dalla Provincia di Monza e Brianza/Ville Aperte è stato concesso il patrocinio mentre la Camera di Commercio Como-Lecco ha contribuito mediante la concessione dei propri spazi. Numerose anche le realtà private che hanno voluto legare il proprio marchio alla rassegna: Ferriere Cima Spa i Lecco e BCC Valsassina (Silver Partner) e Sebino Spa di Madone e Agomir Spa di Lecco (partner).

“Come sempre il festival individua un tema portante che nel 2025 è dato dalla parola chiave ‘gotico’. Usata dagli intellettuali in senso dispregiativo, il termine ‘gotico’ è diventato il contrassegno di un’intera epoca caratterizzata dalla capacità di costruire straordinari edifici di pietra, di musica e di pensiero – spiega Angelo Rusconi, presidente di Res Musica – Inoltre, MedFest approfondisce la sorprendente vitalità che questa parola ha avuto nei secoli successivi, dalla ‘gotich novel’ ai medievalismi architettonici, artisti e musicali che affondano nel pieno XX secolo e ancora vivono nella cultura pop”.

La direttrice artistica Ancilla Oggioni ha spiegato: “MedFest – Medioevo Festival in Lombardia è una rassegna interdisciplinare organizzata con lo scopo di valorizzare il ricco patrimonio medievale della Lombardia. La 4^ edizione si presenta con un’ampia estensione geografica che tocca 7 province e una rinnovata attenzione a rendere la proposta culturale accessibile alle più ampie fasce della popolazione. Chi assisterà agli appuntamenti in programma avrà la possibilità di godere di esperienze davvero uniche, sia per il valore degli artisti che ne saranno protagonisti, sia per i luoghi in cui si terranno gli incontri, i concerti, le rappresentazioni teatrali e le visite: musei, castelli e chiese di straordinaria bellezza, che aiutano lo spettatore a calarsi completamente nella magia di una fase della storia d’Italia e d’Europa che ne ha segnato profondamente l’identità”.

Alla presentazione erano presenti anche la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, gli assessori alla Cultura dei Comuni di Monza, Anna Bettin, e Chiavenna, Elena Tam, e la presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasatti, oltre che il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, vari rappresentanti dei comuni coinvolti e delle realtà private che hanno dato il supporto all’iniziativa.

“Med Fest – ha commentato Piazza – è un festival che porta con se il valore degli enti pubblicit e della rete privata, una manifestazione che costruisce connessioni di senso culturale sul territorio. Un sentito ringraziamento a tutti i promotori dell’iniziativa, vi aspettiamo numerosi”.

Ricchissimo come detto il programma, con il debutto fissato venerdì 29 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria di Chiavenna ‘Organetto Fascination’ con Cristina Alis Raurich che permetterà di scoprire uno dei più significativi strumenti del periodo medievale, l’organo portativo. ll concerto sarà poi replicato il 20 agosto sempre alle ore 21 presso la Chiesa di Sant’Alessandro martire di Barzio in collaborazione con Rassegna Organistica Valsassinese.

Nel pomeriggio di sabato (ore 16), sempre a Barzio, a Palazzo Manzoni, in collaborazione con Grrrigna Comics – Festival diffuso del fumetto in Valsassina e la Fucina – Associazione culturale per le arti, si terrà la conferenza di Pietro Sorace, dottorando di lingua e letteratura inglese che collabora da anni con Rai Storia, dal titolo “L’immagine e l’immaginario. Il Medioevo dal fumetto ai nuovi media”: un viaggio attraverso le forme con cui il Medioevo continua a vivere nella cultura visiva contemporanea, dal fumetto ai videogiochi.

Tanti gli appuntamenti fissati anche per i mesi di settembre, tra cui si segnalano ‘Una sera al castello’ presso il castello di Ladirago (Pavia) il 6 settembre, i due eventi dedicati alle vicende di Abelardo ed Eloisa presso i Musei Civici di Monza il 9 settembre alle 18 e alle 21, la conferenza sulle cattedrali gotiche che si terrà a Bergamo presso la Sala Locatelli della Fondazione MIA il 12 settembre alle 18 e l’iniziativa sui Carmina Burana presso i Musei Civici di Monza in programma il 18 settembre.

Ottobre si aprirà il 3 all’Officina Badoni di Lecco con l’evento inaugurale del Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, la conferenza ‘Manzoni gotico: tre itinerari illegali dei Promessi Sposi’ con Fabio Camilletti e Mauro Rossetto. La magnifica ed iconica cattedrale di Notre Dame sarà invece protagonista dell’incontro del 7 ottobre presso Palazzo Paure. Il Festival si chiuderà il 14 ottobre con lo spettacolo ‘La conta d’amore. A Napoli con Giovanni e Fiammetta’ sempre a Lecco, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia.

