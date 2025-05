Torna “Opera Prima”: il corso di scrittura cinematografica per studenti

Nell’ambito del Lecco Film Fest

Il corso di scrittura per cinema e serialità è dedicato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio lecchese

LECCO – Dal 1° al 5 luglio torna il corso di scrittura per cinema e serialità dedicato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio lecchese. Il progetto si conferma come uno dei momenti formativi centrali del Lecco Film Fest, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, a Lecco dal 3 al 6 luglio per la sesta edizione. L’iniziativa conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere un’educazione critica e consapevole al linguaggio audiovisivo contemporaneo per i giovani, valorizzandone talento e sguardo creativo.

Il corso è promosso e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e vi partecipano anche gli studenti vincitori del concorso “Opera Prima”, promosso dall’Istituto di Studi Superiori “Giuseppe Toniolo” – ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e partner culturale del Lecco Film Fest. Il corso inizierà martedì 1° luglio con la visione collettiva di un capolavoro della storia del cinema presso il Cinema Nuovo Aquilone. Questo costituirà il punto di partenza e il riferimento metodologico per le successive attività didattiche.

Le lezioni saranno tenute da Davide Maria Zazzini, critico cinematografico e ideatore dei contenuti del percorso formativo, e alterneranno momenti di scrittura individuale a sessioni collettive di analisi filmica, in un dialogo costante tra docente e partecipanti. Le attività si svolgeranno presso la Sala Conferenze di Palazzo delle Paure e si articoleranno in un percorso intensivo volto a fornire agli studenti le competenze fondamentali per ideare, strutturare e sviluppare una storia destinata al cinema o alla serialità.

In particolare:

• Mercoledì 2 luglio: presentazione dei partecipanti e introduzione ai principi base della narrazione audiovisiva, con approfondimenti sulla struttura drammaturgica e sulla costruzione di personaggi efficaci e coerenti, con particolare attenzione all’evoluzione morale nell’arco narrativo.

• Giovedì 3 luglio: stesura individuale dei soggetti e analisi delle caratteristiche del dialogo cinematografico. Il pomeriggio sarà dedicato al confronto collettivo sugli elaborati, per favorire la crescita e il miglioramento dei testi attraverso il dialogo e il lavoro condiviso.

• Venerdì 4 luglio: introduzione alle tecniche di impaginazione e scrittura della sceneggiatura. A seguire, sessione di revisione e perfezionamento dei progetti individuali. • Sabato 5 luglio: cerimonia conclusiva in piazza XX Settembre, durante la quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione alla presenza delle autorità locali e del Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Mons. Davide Milani. Modalità di iscrizione:

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: formazione.leccofilmfest@gmail.com Modulo di partecipazione disponibile al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1UVAZgNi0tUJzKh_IpnM3g5FD0UnF1fo_?usp=sharing

Angela D’Arrigo, curatrice del Lecco Film Fest, sottolinea: “Sollecitati quotidianamente da messaggi e racconti digitali, i ragazzi conoscono benissimo gli aspetti tecnici dei mezzi di cui dispongono per creare video, ma spesso non vengono accompagnati a riflettere su un uso consapevole di tali strumenti, sull’importanza dello sguardo e del punto di vista di chi racconta e del rispetto della storia che viene raccontata. Opera Prima fa questo: accompagna i ragazzi verso un percorso di consapevolezza, di affinamento dello sguardo e delle capacità di racconto e scrittura». «Quella cinematografica è, forse, la forma di scrittura più affascinante e insieme sfidante che possa esistere per un autore. Richiede esattezza, capacità di sintesi e soprattutto la necessità di rendere visibile e concreto ogni elemento della narrazione. – aggiunge Davide Maria Zazzini, critico cinematografico, ideatore e docente del corso – Questo corso nasce dalla volontà della Fondazione Ente dello Spettacolo di iniziare i ragazzi e le ragazze alle tecniche, alle caratteristiche e alla bellezza della scrittura per il cinema. Tramite la visione di capolavori del grande schermo, il dialogo e il confronto continuo in aula, le lezioni mirano a stimolarli a esprimere e rendere coerente il loro mondo interiore e le loro storie nella forma di un soggetto cinematografico”.