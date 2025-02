Tornano i Trekking Urbani targati Officina Gerenzone

Tre passeggiate guidate. La prima, sabato 22 febbraio, con il percorso “Dalla Grotta alla Diga”

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online (link indicato nell’articolo)

LECCO – La neo associazione Officina Gerenzone ha lanciato un ciclo di trekking urbani volto a far riscoprire la Valle del Gerenzone e a valorizzare il territorio attraversato dal torrente. Il progetto, che prevede tre passeggiate guidate nei primi mesi del 2025, intende unire storia, natura e memoria industriale, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere esperienze sul campo e di approfondire le radici del territorio leccese.

Il ciclo si apre sabato 22 febbraio con il percorso “dalla Grotta alla Diga”, che partirà dalle suggestive grotte di Laorca per condurre fino alla Diga del Paradone, situata a valle di Malavedo, considerata il cuore pulsante della memoria industriale di Lecco. Il ritrovo è previsto alle ore 14:00 in Piazza della Chiesa Santi Pietro e Paolo di Laorca, con la raccomandazione di raggiungere il punto d’incontro a piedi o utilizzando la linea 1 dell’autobus, fermata Barona. Durante l’escursione, i volontari di Officina Gerenzone accompagneranno i partecipanti alla scoperta di luoghi poco conosciuti ma ricchi di storia e potenzialità, offrendo spunti di riflessione e un’esperienza immersiva nel territorio.

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione tramite l’apposito link messo a disposizione dall’associazione (Clicca per iscriverti). Al termine della passeggiata, sarà possibile sostenere l’iniziativa lasciando un’offerta o, per chi lo desidera, aderendo come socio con l’acquisto della tessera simpatizzante al costo di 10 euro.

La seconda uscita è già in programma per il 22 marzo e porterà i partecipanti alla scoperta del tratto centrale del fiume, tra rioni come Castello e San Giovanni, seguendo le orme della storica Famiglia Badoni, strettamente legata alla storia e all’evoluzione della città di Lecco. Il terzo appuntamento il 5 Aprile con il percorso che verrà annunciato nelle prossime settimane.

Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione Officina Gerenzone