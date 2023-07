“Tra Lago e Monti” fa tappa a Lecco: domani il concerto del Lautaro Acosta trio

Domani alle ore 20.30 tradizionale appuntamento nel cortile di Palazzo Belgiojoso

Il Festival proseguirà in agosto e settembre con altri tredici concerti

LECCO – Dopo l’esordio di sabato scorso a Corenno Plinio, il Festival di musica “Tra Lago e Monti” fa tappa a Lecco per l’ormai tradizionale appuntamento nel cortile di Palazzo Belgiojoso in corso Matteotti.

Il secondo appuntamento del mese di luglio della rassegna – sostenuta da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como–Lecco e Ciresa Formaggi – è in calendario mercoledì 26 luglio alle ore 20.30.

Protagonista il Lautaro Acosta Trio – formato da Lautaro Acosta (violino), Lino Mei (piano) e Gabriele Tommaso (basso) – con un concerto dal titolo “Argentina Fusion”.

Il progetto musicale, nel quale confluiscono ritmi e stili della tradizione e cultura argentina, è stato messo in campo proprio dallo straordinario violinista Lautaro Acosta. La scelta del repertorio e il gusto interpretativo dei musicisti danno luogo a una fusione perfetta tra i diversi generi popolari (tango, folclore, musica andina…) e sonorità progressive, jazz-rock, con qualche accenno ad elementi classici. Il tutto avvalendosi del registro sonoro e delle caratteristiche timbriche del proprio organico, per evocare al tempo stesso gli strumenti tradizionali utilizzati nelle diverse “agrupaciones folcloricas”, creando sorprese acustiche molto particolari. L’ingresso al concerto è come sempre libero.

Dopo i due primi appuntamenti di luglio, il Festival “Tra Lago e Monti”, diretto dal Maestro Roberto Porroni, proseguirà in agosto e settembre con altri tredici concerti, seguendo questo programma: 5 agosto ore 20.30 Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro; 8 agosto ore 20.30 Maggio, Chiesa della Natività; 10 agosto ore 20.30 Maggio, area Corti; 12 agosto ore 21 Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto ore 21 Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro; 14 agosto ore 20.30 Cassina, Piazza comunale; 18 agosto ore 18.30 Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo; 19 agosto ore 20.30 Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 23 agosto ore 21, Varenna, Chiesa di San Giorgio; 24 agosto ore 21 Corenno Plinio, Palcoscenico su lago; 25 agosto ore 20.30 Moggio, Chiesa di San Francesco; 9 settembre ore 21 Varenna, Chiesa di San Giorgio; 16 settembre ore 21 Corenno Plinio, Palcoscenico sul lago.