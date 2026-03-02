“Traiettorie di Attimi”: arte e cure palliative si incontrano a Lecco con la mostra dedicata a Nicola Villa

Dal 27 giugno al 20 settembre esposizione diffusa nei luoghi simbolo della città, curata da Michele Tavola

L’iniziativa celebra i 30 anni dell’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo

LECCO – Arte e cura si intrecciano nel trentennale di ACMT OdV. Dal 27 giugno al 20 settembre Lecco ospiterà “Nicola Villa – Traiettorie di Attimi – 30 anni di ACMT OdV”, grande mostra diffusa promossa dall’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo, nata nel 1996 per volontà della dottoressa Gabriella Malgarini Zanini.

L’inaugurazione è in programma venerdì 26 giugno alle ore 17.30. L’esposizione, curata da Michele Tavola, coinvolgerà numerosi luoghi simbolo della città: Torre Viscontea (piano terra, primo e ultimo piano), Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, Palazzo Belgiojoso con il Museo Archeologico, il Museo di Scienza Naturale e il Museo Storico, la Basilica di San Nicolò – Cappella di San Carlo e l’Ospedale “A. Manzoni” – Hospice Resegone.

La mostra sarà una retrospettiva dedicata a Nicola Villa (Lecco, 1976), artista che vive e lavora a Genova, e ripercorrerà oltre venticinque anni di ricerca. In esposizione dipinti su tela e su carta, sculture, installazioni, disegni, incisioni e le più recenti sperimentazioni nei linguaggi digitali e multimediali, accanto a opere site specific realizzate per l’occasione.

ACMT OdV, che collabora con la Rete Locale di Cure Palliative – Hospice Resegone e Cure Palliative Domiciliari – e con la Struttura di Cronicità, Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche di ASST Lecco, ha scelto di celebrare il proprio anniversario attraverso un progetto culturale capace di coinvolgere l’intera comunità. L’obiettivo è condividere con la città il significato delle cure palliative come risposta alla tutela della vita e ai bisogni delle persone nel momento di massima fragilità, sottolineando il ruolo centrale del volontariato in questo percorso. Una medicina che il Comitato Nazionale per la Bioetica definisce “un diritto umano”.

Il 2026 sarà inoltre scandito da convegni e momenti di approfondimento organizzati anche in collaborazione con l’Associazione Fabio Sassi. Tra gli appuntamenti già annunciati, “Il Valore del Volontariato” sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 13.00 all’Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio Como-Lecco e “Suicidio Medicalmente Assistito: cosa dice la legge, cosa chiede la cura” venerdì 5 giugno dalle 20.30 alle 22.30 all’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate. Altri tre eventi saranno comunicati prossimamente.

Con “Traiettorie di Attimi” l’arte diventa strumento di dialogo e sensibilizzazione, in un percorso che unisce creatività, memoria e impegno sociale, coinvolgendo l’intera città in occasione dei trent’anni dell’associazione.