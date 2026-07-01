“Traiettorie di Attimi”, inaugurata la grande mostra diffusa di Nicola Villa

L’inaugurazione venerdì sera a Palazzo Paure

Successo di pubblico per l’apertura

LECCO – Un’inaugurazione molto partecipata, con la sala conferenze di Palazzo delle Paure gremita e la presenza delle autorità cittadine, ha aperto ufficialmente “Traiettorie di Attimi”, la grande mostra diffusa dedicata all’artista lecchese Nicola Villa, promossa da ACMT ODV in occasione del trentesimo anniversario dell’associazione.

L’esposizione, curata da Michele Tavola e visitabile fino al 20 settembre, rappresenta una delle principali iniziative culturali dell’estate lecchese. Il progetto si sviluppa in sette sedi cittadine, proponendo un percorso che attraversa oltre vent’anni di ricerca artistica di Villa, tra dipinti, sculture, installazioni, opere multimediali e lavori realizzati appositamente per questa occasione.

Tra i presenti all’inaugurazione anche l’assessore al Turismo Cinzia Bettega, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa sia dal punto di vista culturale sia per la promozione della città. “È una mostra di grande prestigio – ha dichiarato – con la quale presentiamo e valorizziamo un artista di Lecco. La scelta di distribuire l’esposizione in più punti della città rappresenta un importante elemento di novità: l’arte esce dai luoghi tradizionalmente deputati e incontra cittadini e visitatori negli spazi urbani. È un binomio che mi piacerebbe sviluppare e rafforzare anche nel prossimo mandato”.

Le opere sono infatti ospitate a Palazzo delle Paure, Torre Viscontea, Palazzo Belgiojoso, nella Basilica di San Nicolò, in piazza XX Settembre e persino all’Hospice Resegone dell’Ospedale Manzoni, dove un’installazione accompagna quotidianamente pazienti, familiari e operatori sanitari. Un secondo intervento site specific è stato realizzato nella Cappella di San Carlo della Basilica di San Nicolò, confermando il dialogo tra arte, spiritualità e cura che caratterizza l’intero progetto.

Particolarmente emozionato l’intervento della presidente di ACMT, Alessandra Cranchi, che ha ripercorso i trent’anni di attività dell’associazione. “Sono trent’anni di cammino insieme e il sogno è quello di continuare. Le cure palliative non sono una resa, ma una risposta civile ed etica al bisogno più antico dell’umanità: il desiderio di curare quando non si può guarire. Grazie a tutti per esserci”.

Il curatore Michele Tavola ha invece raccontato la nascita del progetto espositivo: “Quando mi hanno chiesto di immaginare un’iniziativa per celebrare questo importante traguardo ho pensato subito a Nicola Villa. Ci siamo confrontati e insieme abbiamo costruito questa mostra. Qui si possono vedere tutte le fasi della sua produzione artistica: da un lato il percorso storico, dall’altro le opere create appositamente per questa esposizione. È una mostra articolata in sette sedi, che permette al pubblico di attraversare la città seguendo un unico racconto”.

“Traiettorie di Attimi” non è soltanto una retrospettiva dedicata a uno degli artisti lecchesi più apprezzati, ma diventa anche un’occasione per riflettere sul significato della cura e della fragilità, temi che ACMT porta avanti da trent’anni sostenendo la rete delle cure palliative del territorio. Durante il periodo espositivo sono previsti incontri, convegni e momenti di approfondimento dedicati proprio alla cultura del prendersi cura della persona.