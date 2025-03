Trekking Urbano a Lecco sulle tracce dei Badoni

L’iniziativa aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione, è promossa da Officine Gerenzone

L’appuntamento è in programma per sabato 22 marzo con partenza alle ore 14:00

LECCO – Una nuova occasione per scoprire la storia industriale e familiare della “città del ferro” si presenta con la passeggiata lungo le sponde del Gerenzone, in programma per sabato 22. L’iniziativa, aperta a tutti, ripercorrerà le tappe della vicenda imprenditoriale della famiglia Badoni, un nome che ha segnato profondamente lo sviluppo economico e sociale di Lecco.

L’appuntamento è fissato alle ore 14.00 nel parcheggio delle Scuole Elementari Diaz di San Giovanni, in Corso Monte Santo 22. Gli organizzatori consigliano di raggiungere il punto di ritrovo a piedi o con l’autobus della linea 1. Da lì, il gruppo attraverserà luoghi simbolici legati alla famiglia Badoni e alla storia lecchese, passando per “Piazza della Castagna” e scendendo lungo Via Tirabagia.

Il percorso si snoderà fino alla località “Arlenico”, nota ai lecchesi come “Seminario”, dove i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il chiostro. Qui si aprirà una parentesi sul passato glorioso di questi spazi, un tempo crocevia di religione, potere e commercio della seta. Proseguendo attraverso la “Galandra” e il “Dom”, il cammino condurrà infine alla “riva dei Badoni”, tappa conclusiva della passeggiata. Proprio qui sorge l’Officina Badoni, una realtà produttiva che per quasi due secoli ha rappresentato un punto di riferimento identitario per la città.

La durata dell’iniziativa è stimata fino alle 17.00. La partecipazione è gratuita ma soggetta a iscrizione, compilando il modulo disponibile al link: Modulo di iscrizione.

Al termine della passeggiata, chi lo desidera potrà sostenere l’associazione organizzatrice con un’offerta o aderire come socio con una tessera da 10 euro.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione: https://officinagerenzone.wixsite.com/officina-gerenzone/diventa-socio.