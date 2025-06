Tutto esaurito per la visita al parco e alla villa Ponchielli

Superate di gran lunga le aspettative dell’organizzazione

LECCO – Superate di gran lunga le aspettative dell’organizzazione, le prenotazioni per la visita al parco e alla villa Ponchielli di Maggianico annunciata per il prossimo 28 giugno sono già esaurite, ovvero è stata raggiunta la capienza massima dei pur numerosi gruppi di visita previsti.

Un risultato inatteso che al tempo stesso è già conferma della bontà dell’iniziativa e soprattutto dell’interesse e dell’attaccamento degli abitanti del territorio verso un bene monumentale di importanza non solo meramente locale, auspicandone finalmente la rinascita e la fruizione nel rispetto delle sue proprie identità musicale, botanica e industriale.

Questo successo, non scontato, chiama l’opportunità se non addirittura il dovere di programmare ulteriori momenti di apertura. In tal senso le realtà che sotto l’egida dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco (Archive’s Heritage, Circolo Fratelli Figini di Maggianico, Comunità Pastorale Beato Serafino di Chiuso e Maggianico, Gruppo Alpini “Monte Magnodeno” di Chiuso e Maggianico, Officina Gerenzone aps, Spring Run Lecco, Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa, Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia) stanno già pensando – anche in base all’esito della visita del prossimo sabato – a un calendario di iniziative per consentire a tutti di vedere una delle perle del territorio finora rimasta nascosta se non quasi dimenticata.

“Tutti sono consapevoli che la rinascita di Parco e Villa Ponchielli comporterà un lavoro lungo e ciclopico da parte di tutti. Da qualche parte bisogna pur cominciare e il forte e corale spirito di collaborazione che si è subito instaurato tra le sopra richiamate realtà non può che preludere a un esito vittorioso di questa sfida. Ricordiamo che comunque rimane libera (fino a esaurimento dei posti disponibili) la partecipazione alla conferenza di giovedì 26 giugno alle ore 21 presso la Sala Neogotica di Officina Badoni (Corso Matteotti 7, Lecco), durante la quale Anna Maria Molinari e Angelo Rusconi dialogheranno sul periodo scapigliato di Maggianico e sulle nascita e identità delle coeve e vicine Ville Gomes e Ponchielli. Vi invitiamo a partecipare numerosi: la presenza massiccia di cittadini alla conferenza sarà un chiaro e deciso segnale della volontà di tutti di riappropriarsi, dopo trent’anni, di un bene di assoluta rilevanza culturale, storica e paesaggistica!”

Per la conferenza non occorre prenotazione.

Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com