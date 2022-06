Carlo Verdone ospite d’eccezione dell’edizione 2022

Dal 7 al 10 luglio una trentina di eventi per riflettere guidati da attori e registi

LECCO – “Partire dal cinema per illuminare la vita delle persone”. Con queste parole don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo nonché prevosto di Lecco, ha sintetizzato la filosofia del Lecco Film Fest giunto alla terza edizione. Una filosofia raccontata anche dal disegno realizzato da Maria Cerri che sul tema Luci della Città ha realizzato il poster dell’edizione 2022.

Nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, la presentazione ufficiale nella sede di Confindustria Lecco Sondrio che, fin dall’inizio, ha sposato l’esperienza del Lecco Film Fest: “Fare impresa ha a che fare con la vita di tutti, con la cultura e non si esaurisce varcati i confini della ditta – ha detto il presidente Plinio Agostoni -. Il nesso tra Confindustria e Lecco Film Fest che a un primo sguardo può sembrare un po’ tirato è, al contrario, molto centrato. Lecco Film Fest non è una semplice rassegna di film, ma è un evento che innesca riflessioni, dibattiti, movimento, coinvolge la gente e questo l’abbiamo visto nelle precedenti edizioni: il Lecco Film Fest è entrato dentro la città con un taglio inaspettato. Un festival che si arricchisce con il passare del tempo e che consolida il suo rapporto con i giovani oltre a dare prestigio, con ricadute turistiche, alla nostra città. Ecco perché Confindustria ha sposato il Lecco Film Fest”.

Dopo i ringraziamenti di rito, soprattutto a Confindustria per aver accettato la scommessa, don Davide Milani è entrato nel merito del Lecco Film Fest: “L’idea guida non è fare film a Lecco, fortunatamente le rassegne non mancano. L’obiettivo è partire dal cinema per risalire alla vita e ai temi che agitano il nostro vivere assieme. Il cinema è un mezzo per leggere il presente perciò, quest’anno, l’attenziona va al tema della donna e delle imprese, oltre a ospitare riflessioni sul tema delle comunicazioni. Lecco Film Fest è anche un investimento sui giovani con la Summer School che coinvolgerà una ventina di ragazzi. I film della sera saranno accompagnati dai registi ma non sarà una passerella di celebrità. L’incontro con Carlo Verdone (sabato 9 luglio) è un po’ l’esempio: quello che piace ai registi sono gli incontri e la dimensione di comunità che trovano a Lecco; il valore aggiunto che chi lascia il Lecco Film Fest porta con sè”.

Un festival che, non da ultimo, è anche un esercizio di dialogo tra tutte le realtà del territorio che ormai da tre anni sostengo il progetto e a cui se ne aggiungono sempre di nuove. L’appuntamento è da giovedì 7 luglio a domenica 10 luglio con una trentina di eventi: l’apertura ufficiale del Lecco Film Fest è fissata alle ore 18 del 7 luglio in piazza XX Settembre con l’intervento di don Davide Milani, Plinio Agostoni, Tiziana Ferrario (giornalista e scrittrice), Maria Grazia Nasazzi (presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese), Mauro Gattinoni (sindaco di Lecco), Mauro Piazza (consigliere regionale), Marco Galimberti (presidente della Camera di Commercio Como Lecco) e PierPaolo Carini (amministratore delegato di Egea).

Tanti i protagonisti attesi durante i quattro giorni del Lecco Film Fest, su tutti Carlo Verdone, ma guardando il programma, illustrato dal direttore artistico Angela D’Arrigo, ci sono importanti registi e attori che, come da tradizione, approderanno a Lecco in barca attraversando il bellissimo golfo. Tra gli ospiti anche il presidente della regione Attilio Fontana, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e la sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Ascani. Tra le novità di quest’anno le proiezioni durante il giorno a cui parteciperanno i ragazzi della Summer School ma aperti a tutti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito ed è possibile prenotarsi sul sito www.leccofilmfest.it. Informazioni sui canali social (facebook e Instagram) e alla mail comunicazione@entespettacolo.org.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEL LECCO FILM FEST