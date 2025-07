Tutto pronto per il Lecco Jazz Festival, si inizia il 22 luglio

Si alza il sipario sulla 10° edizione con grandi nomi del jazz italiano e internazionale

“Sonorità senza confini” il tema dell’edizione 2025

LECCO – Parte martedì prossimo, con la sua decima edizione, il Lecco Jazz Festival, attesissima rassegna musicale organizzata dal servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco, con il contributo di Acinque e la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco. L’edizione 2025, dal titolo “Sonorità senza confini”, sarà dedicata alla memoria del pianista, arrangiatore e compositore italiano Giorgio Gaslini, il cui fondo, da lui donato alla città di Lecco, costituisce la raccolta più prestigiosa posseduta dalla biblioteca specializzata in musica di Villa Gomes, sezione staccata della biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco.

A fare da palcoscenico ai concerti gratuiti e alle esibizioni degli artisti di rilievo del panorama jazz nazionale e internazionale saranno diverse location cittadine a cielo aperto come piazza Garibaldi (main stage del Festival), palazzo Belgiojoso, piazza XX Settembre, il lungolago di Lecco e il parco di Villa Gomez: ad aprire il festival martedì 22 luglio alle 21.30 in piazza Garibaldi saranno il celebre trombettista Fabrizio Bosso e il suo quartetto, con un omaggio a Stevie Wonder.

Mercoledì 23, sempre in piazza Garibaldi alle 21.30, sarà la volta della chitarrista Eleonora Strino, mentre giovedì 24 luglio (stessa location e orario) si terrà il concerto del sassofonista (polistrumentista) Jowee Omicil, preceduto dal concerto pianistico di Olivia Trummer al Palazzo Belgiojoso alle 18.30.

Venerdì 25 luglio alle 21.30 in piazza Garibaldi si terrà la performance dei Funk Off, una delle marching band più innovative ed energetiche d’Italia, che sarà preceduta dall’esibizione della Zelioli Big Band alle 20. Lo spettacolo vibrante dei Soul Circus si terrà sabato 26 luglio alle 21.30 in piazza Garibaldi, sarà preceduto da Zelioli Meet Funk (alle 18.30 in piazza XX Settembre) e Zelioli meet Blues (alle 19:30 sul lungolago) e sarà seguito dal Dj set di Bob Vito, in programma a partire dalle 22.30.

La rassegna si concluderà domenica 27 luglio, sempre in piazza Garibaldi alle 21.30, con il concerto di Enrico Rava e del suo progetto Fearless Five, che sarà preceduto dall’esibizione Quartetto Notte, di scena alle 18.30 al parco di Villa Gomes.

Ed è già del fine settimana appena trascorso un primo assaggio del Lecco Jazz Festival, grazie agli appuntamenti Fuori Festival, promossi in collaborazione con altre rassegne: a Camposecco sabato 12 luglio l’esibizione degli Electric Dialogs di Eugenia Canale (piano) e Riccardo Fioravanti (chitarra baritona) ha portato a Lecco “Sopra di me / La Grigna”, mentre al Palazzo Belgiojoso domenica 13 luglio Roberto Porroni (chitarra), Max De Aloe (armonica cromatica) e Tommy Bradascio (batteria) con “Le grandi stagioni della musica italiana” hanno inaugurato anche il “Festival Tra Lago e Monti 2025”.

Tutti i concerti del Lecco Jazz Festival sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni sul programma a questo collegamento.