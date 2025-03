Ultimi giorni per visitare la mostra di Emergency in Torre Viscontea

Più di 500 i visitatori dell’esposizione, intitolata ‘Afghana’

Sarà aperta fino a domenica

LECCO – Ancora pochi giorni per visitare la mostra di Emergency “AFGHANA – Reportage della fotografa Laura Salvinelli dal Centro di Maternità di Anabah nella valle del Panshir in Afghanistan” esposta in Torre Viscontea.

Più di 500 i visitatori che hanno visitato l’esposizione, tra i quali alcuni bambini e molti giovani. La mostra, composta da 25 fotografie scattate dalla fotografa Laura Salvinelli e da 25 pannelli didascalici scritti da Virginia Vicario, mette in luce le storie e le difficili condizioni di donne e ragazze afghane e i loro bambini che vivono all’interno del Centro maternità di Emergency ad Anabah, nella valle del Panjshir in Afghanistan.

La mostra, a ingresso libero, resta allestita fino a domenica 30 marzo in Torre Viscontea ed è aperta giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a biblioteca.musei@comune.lecco.it – palazzopaure@comune.lecco.it o chiamare i numeri 0341 282396, 0341 286729 o 0341 48102.