Ultimo appuntamento del corso di aggiornamento Arbel

La storica dell’arte e museologa Rita Capurro introdurrà la figura di San Giovanni Battista

L’incontro è organizzato dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario di Lecco

LECCO – Venerdì 11 aprile, alle 20.30, la Casa della Carità a Lecco ospiterà l’ultimo incontro organizzato dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario di Lecco per la conoscenza del patrimonio culturale ecclesiastico della parrocchia di San Nicolò, e non solo. Questa volta toccherà alla storica dell’arte e museologa Rita Capurro introdurre la figura di San Giovanni Battista, dedicatario del duomo di Monza. Luoghi, vicende, personaggi ma, soprattutto, immagini a corredo di un racconto dedicato a san Giovanni e a duemila anni di devozione, saranno ampiamente illustrati da Capurro, direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Monza.

San Giovanni Battista, precursore di Cristo, è una figura legata non solo alla città di Monza, essendo già raffigurato nelle rappresentazioni nella Chiesa dei primi secoli. Dalle immagini simboliche che racchiudono un significato teologico a quelle narrative che ne ripercorrono la vita, la raffigurazione del Battista attraversa tutta la storia dell’arte cristiana. Inoltre, le vicende che riguardano la sua tragica morte sono anche al centro di una produzione artistica propria, slegata dall’ambito della religione e invece imperniata attorno alle figure di Erodiade e Salomè.

Oggetto della relazione di Rita Capurro saranno, in particolare, la decollazione del Battista e la storia di rappresentazioni e devozioni nei secoli attorno alla sua testa. La conferenza, a partecipazione libera e gratuita, sarà seguita da una visita guidata al Duomo di Monza e al suo Tesoro programmata per il 9 maggio nell’ambito del corso ARBEL.

Rita Capurro è storica dell’arte e museologa, direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Monza. Specializzata in storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Genova, ha conseguito il dottorato in Design per i beni culturali presso il Politecnico di Milano. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati principalmente su museologia, turismo culturale e arte religiosa. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: “Musei e oggetti religiosi” (2013), “Designing multivocal museums”, Milano (curato con E. Lupo, 2016), “Milano, ritratto di una città” (curato con G. Nuvolati, 2020).

Insegna Turismo e Patrimonio Culturale presso l’Università di Milano Bicocca. È vicedirettrice della rivista “Arte Cristiana” (classe A, area 10) ed è co-curatrice del Museo Diffuso dell’Università Bicocca.

In ICOM-International Council of Museums è attualmente presidente del comitato ICTOP-International Committee for the Training of Personnel. È membro di diversi comitati scientifici, tra i quali quello di TuLe-Centro per il Turismo Letterario (Università per Stranieri di Perugia).