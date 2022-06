Chiusa la 4^ edizione del cineforum organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone

Film dedicato al tema del lavoro. Il presidente Peccati: “Momento difficile: la guerra e il rincaro dei prezzi delle materie prime non aiutano. Però ci sorregge l’entusiasmo, la voglia di andare avanti”

LECCO – La proiezione del film “Un altro mondo” di martedì 28 giugno ha concluso la quarta edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone.

Una pellicola con al centro il tema del lavoro, visto dagli occhi di un manager, ma anche le conseguenze che questa dimensione comporta sulla famiglia e sulla vita privata. Un’opera presentata in concorso al Festival di Venezia 2021 che mette in risalto il dilemma morale del protagonista – un superbo Vincent Lindon – chiamato a decidere se assecondare la richiesta della sua multinazionale di tagliare altri 58 posti di lavoro o se cercare un’altra strada. Un cinema etico che non nasconde le complessità e che mostra la fragilità del protagonista, che vive, in contemporanea alle sue scelte lavorative, anche una situazione familiare molto complicata e delicata.

Sul palco del Cinema Nuovo Aquilone, prima della visione del film, sono saliti il prevosto di Lecco, don Davide Milani, il critico cinematografico Gianluca Pisacane e il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati.

Il presidente Peccati, stimolato dalle domande del prevosto, ha parlato di lavoro: “Oggi è difficile trovare lavoratori nelle nostre imprese, soprattutto in quelle legate al turismo. Purtroppo il lockdown ha fatto sì che molti ragazzi che lavoravano in bar e ristoranti abbiano dovuto trovare un altro sistemazione e ora difficilmente tornano in un settore che li impegna nei festivi e nel week-end. La scuola alberghiera non riesce a sfornare persone qualificate per tutte le realtà. E’ un momento difficile: la guerra e il rincaro dei prezzi delle materie prime non aiutano. Però ci sorregge l’entusiasmo, la voglia di andare avanti, di portare sempre l’asticella un po’ più in su. Noi ci crediamo e andiamo avanti”.

Alla fine delle proiezione spazio infine a un ulteriore approfondimento a cura di don Davide Milani e di Gianluca Pisacane, con diversi interventi degli spettatori.

“Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone, ha visto la collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). Cinque i film proposti: oltre a “Un altro mondo” sono stati proiettati “Una femmina”, “L’accusa”, “Lunana” e “Piccolo corpo”.