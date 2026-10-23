Un cencio in Palio: a Lecco l’incontro sui legami d’arte con Siena

Venerdì 30 ottobre alle 21, nella Sala Neogotica di Officina Badoni, un incontro dedicato agli artisti lariani legati alla tradizione senese

LECCO – Il ciclo “Archivi per Lecco” porta in Officina Badoni la storia dei drappelloni artistici, tra cui quello realizzato da Tino Stefanoni nel 2006. Sarà presentato anche il volume di Diego Consales dedicato ai pittori del Palio.

Il Palio di Siena e il territorio lecchese, un legame che passa attraverso l’arte e la storia di alcuni artisti dalle origini lariane. È questo il filo conduttore dell’incontro “Un ‘cencio’… in Palio. Intrecci e legami d’arte lariani nel Palio di Siena”, nuovo appuntamento del ciclo “Archivi per Lecco”, in programma venerdì 30 ottobre alle 21 nella Sala Neogotica di Officina Badoni, in corso Matteotti 7 a Lecco.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Giuseppe Bovara e dall’Archivio Tino Stefanoni, con il patrocinio dell’Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa, approfondirà un aspetto meno conosciuto della tradizione senese: i “cenci”, chiamati anche “drappelloni”, opere artistiche realizzate per celebrare la contrada vincitrice della celebre corsa di cavalli.

Proprio attraverso questi dipinti si intrecciano la storia del Palio e quella del territorio lariano, che nel corso del tempo ha visto alcuni artigiani e pittori di origini lecchesi contribuire a questa tradizione. Tra loro figura Tino Stefanoni (1937-2017), artista chiamato nel 2006 a realizzare il drappellone dedicato al sessantesimo anniversario della fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

La serata sarà anche l’occasione per presentare il volume In hoc Palio vinces, scritto da Diego Consales e dedicato ai pittori che hanno realizzato i drappelloni nei primi vent’anni del Terzo Millennio.

A moderare l’incontro sarà Umberto Calvi. Il programma prevede inizialmente l’intervento di alcuni contradaioli senesi, che illustreranno il significato del Palio e il valore dei drappelloni assegnati alle contrade vincitrici. Seguiranno l’intervento di Diego Consales, autore del volume, e quello di Susanna Stefanoni dell’Archivio Tino Stefanoni, che ripercorrerà l’esperienza del padre nel mondo del Palio.

La partecipazione all’incontro è libera e non è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo associazione.bovara@gmail.com.

Il calendario degli appuntamenti di Officina Badoni proseguirà a novembre con altri due incontri: venerdì 13 novembre, alle 21, dedicato agli Alpini e al Friuli nel cinquantesimo anniversario del terremoto, e venerdì 27 novembre, sempre alle 21, sul ponte Visconti di Lecco.