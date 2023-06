Un giovane regista lecchese al Premio Massimo Troisi – Marefestival

“Nun mi e va” il docufilm di Paolo Sandionigi sarà proiettato fuori concorso

Il lavoro propone la prima intervista ad un festival a Massimo Troisi del giornalista Paolo Cagnotto

LECCO – In occasione del 70° dalla nascita di Massimo Troisi, il celebre e indimenticato attore campano degli anni Ottanta e Novanta, il Marefestival di Salina nelle isole Eolie, dove venne girato “Il Postino”, dedicherà uno spazio speciale a Troisi. Con la presenza di Maria Grazia Cucinotta, madrina del Festival e altri ospiti importanti del mondo del cinema, la rassegna si chiuderà con il documentario di Mario Martone dedicato alla vita dell’attore napoletano.

Durante il festival ci sarà anche una presenza “lecchese”, infatti verrà proiettato fuori concorso il docu short realizzato dal giovane regista e attore Paolo Sandionigi, alla sua prima esperienza da regista. Paolo Sandionigi, classe 1991 è diplomato alla Civica Luchino Visconti di Milano e C.s.C. centro sperimentale di cinema di Roma (alcune masterclass) ha lavorato agli ultimi film di Donato Carrisi e Antonio Albanese (girati sul nostro lago) collaborando con la Lecco Film Commission, ha recitato con Margherita Buy alla serie Tv Made in Italy, e presto in uscita per la serie tv internazionale Unbrake My Heart. Per il cinema, assieme a Frank Dell’Oro, durante il periodo dell’emergenza covid-19 ha realizzato uno short film thriller-noir indipendente dal titolo The Finder. E’ attivo nell’organizzazione di meeting dedicato al cinema e alle arti con la scuola di recitazione Actor Zone di Lecco.

“Come mai un docufilm dedicato a Troisi? Collaborando con Paolo Cagnotto, coordinatore della Lecco Film Commission e del gruppo cinema e audiovisivo della Cna di Lario e Brianza, mi ha raccontato di aver realizzato, nel 1981, al Festival di Cannes, la prima intervista assoluta di Massimo Troisi ad un festival – racconta Sandionigi -. Quindi ci è venuta l’idea di recuperare quel materiale, girato allora in superotto da Franco Selvafiorita e attualizzarlo raccontandone la storia. Ne è nato un piccolo “documento” nel quale il grande Massimo Troisi esprime tutta la sua freschezza, la sua genuinità reduce dal successo di “Ricomincio da tre”. Abbiamo iscritto il filmato a una decina di festival e tutti lo hanno accolto con grande simpatia. Voglio ringraziare Paolo Cagnotto per avermi dato questa opportunità di ricordare un attore che io, data la mia giovane età, ho potuto conoscere solo dai vecchi film e dalle interviste”.

Il Marefestival si terrà sull’isola di Salina dal 16 al 18 giugno. Il corto che si intitola “Nun mi e va”, estrapolata da una frase dello stesso Troisi… parteciperà poi alla prima edizione del Tropea Film Festival dal 26 giugno al 7 luglio, al Milan Indipendent Awards il 5 luglio, al Rome Indie Film Festival il 30 luglio, In ottobre al Ferrara Film Corto Festival, il 24 ottobre a Napoli – CortiSonanti International Short Film Festival e il 31 ottobre al CortoDino Film Festival.