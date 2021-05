Riprendono gli eventi in presenza al Planetario di Lecco

Tante le iniziative in programma. Prenotazione obbligatoria

LECCO – Sarà un maggio ricco di iniziative quello in programma al Planetario civico di Lecco: riprendono infatti gli eventi in presenza con due appuntamenti settimanali divisi fra proiezioni in cupola e conferenze di esperti.

Le proiezioni in cupola della domenica, previste alle ore 16, partiranno il 9 maggio con “Il cielo di maggio”. Domenica 16 verrà proposto “In volo tra stelle e galassie”. Il 23 sarà la volta di un viaggio “Nel regno del Leone”. L’ultima proiezione è prevista per domenica 30 con il titolo “Il firmamento di fine primavera”.

Le conferenze del venerdì sera, con inizio alle ore 20, prenderanno il via il 14 maggio con la conferenza “Il Big Bang” di Gabriele Ghisellini, astronomo dell’osservatorio Inaf di Brera-Merate. Venerdì 21, insieme a Loris Lazzati del Gruppo Deep Space, si tratterà il tema de “I buchi neri, sfide al senso comune”. L’ultimo appuntamento per il mese di maggio, dal titolo “Alieni da Sirio? Fake news e verità sulle stelle più vicine”, ancora con Loris Lazzati, è in programma venerdì 28.

Prima della riapertura è previsto anche un evento online: venerdì 7 maggio alle 21 verrà celebrato l’evento Star Wars Day 2021: “Caccia nella galassia” in onda sui canali social YouTube e Facebook del Gruppo astrofili Deep Space-Planetario di Lecco.

Attenzione: per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi inviando una mail a planetariolecco@gmail.com con tutte le informazioni necessarie. Gli eventi sono organizzati rispettando le misure di sicurezza previste dalle normative sanitarie vigenti. Il biglietto intero costa 6 euro, il biglietto ridotto 4 euro.