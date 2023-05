Un pomeriggio in musica alla Residenza per Anziani Borsieri

Protagonisti alcuni allievi di pianoforte della Stoppani

Grande soddisfazione da parte del pubblico che ha ascoltato i giovani musicisti

LECCO – Pomeriggio in musica alla Residenza per Anziani Borsieri di Lecco, sabato infatti alcuni allievi di pianoforte della Stoppani hanno allietato gli ospiti con un ricco programma di brani da quelli più classici a quelli più divertenti suonati a quattro mani. Un nutrito gruppo di studenti delle professoresse Monti Cristina e Pricca Cristina delle sezioni “D” e “G” ad indirizzo musicale ha accolto l’invito ad esibirsi in questa speciale occasione; grande l’emozione poiché per alcuni allievi si è trattato della prima volta davanti ad un pubblico “extra-scolastico”. Maxim Melnic, Eva Nosova, Gemma Fedeli, Giorgia Musso, Giovanni Ravasio, Valerio Liberato, Yicheng Wang e Leonardo Borghetti (in ordine di esecuzione) hanno proposto brani di Ch. Norton, Chopin e J. S. Bach.

Grande soddisfazione da parte del pubblico che ha ascoltato i giovani musicisti con attenzione e li ha ripagati con calorosi applausi. “Siamo lieti – dice la professoressa Monti – che i nostri studenti abbiano la possibilità di partecipare ad iniziative come questa che hanno il pregio non solo di permettere loro di esibirsi e sperimentare il rapporto con il pubblico ma anche di veicolare agli ospiti della struttura un messaggio di interesse e di attenzione nei loro confronti”.

L’intervento musicale di sabato pomeriggio rappresenta una sorta di appendice agli appuntamenti che dal mese di gennaio a quello di aprile hanno visto la partecipazione di giovani musicisti studenti dei Conservatori lombardi e della Scuola Civica di Villa Gomez che, insieme ad alcuni professionisti, hanno offerto momenti di condivisione di buona musica agli ospiti di alcune Rsa del nostro territorio.

L’iniziativa, che prende il nome di “Residenze in Musica”, è giunta alla sua seconda edizione, ed è organizzata dall’associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco e sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese oltre che dalle stesse RSA del circuito: Borsieri di Lecco, Villa dei Cedri di Merate e Sacra Famiglia di Regoledo.