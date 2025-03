Un successo la reunion delle Compagnie teatrali di San Giovanni con “Parenti Serpenti”

Prossimo appuntamento il 5 e 6 aprile con la “Compagnia Teatrale San Genesio” di Maggianico con “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale”

LECCO – La 29^ edizione della rassegna “Una città sul palcoscenico” ha segnato un evento significativo per il teatro amatoriale lecchese con la riunificazione, dopo venti anni, delle Compagnie di San Giovanni. L’occasione è stata il palcoscenico ideale per presentare “Parenti Serpenti”, il celebre testo di Carmine Amoroso, che affronta la tematica della vecchiaia in modo ironico e drammatico. La trama si svolge durante le festività natalizie, quando i figli, tornati a casa dei genitori anziani, vengono sorpresi dalla notizia che i genitori vogliono trasferirsi a vivere con uno di loro. Il contrasto tra l’apparenza dell’amore familiare e le difficoltà pratiche della convivenza genera situazioni esilaranti e angoscianti, con i protagonisti che rivelano i loro veri sentimenti.

La regia di Nadia Paggi ha saputo bilanciare perfettamente i toni drammatici e comici, evitando sia il pietismo che l’ironia eccessiva, rendendo la tematica universale e mai scontata. Gli attori, sotto la guida attenta della regista, hanno saputo interpretare i loro ruoli con grande intensità emotiva, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale di forte impatto. La performance è stata apprezzata dal numeroso pubblico, che ha premiato gli interpreti con un caloroso applauso.

L’evento ha rappresentato una grande opportunità di reunion per le Compagnie di San Giovanni e una conferma del valore del teatro amatoriale a Lecco. La rassegna continua con l’appuntamento del 5 e 6 aprile, quando la “Compagnia Teatrale SAN GENESIO” di Maggianico presenterà “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale” di Luigi Galli, un altro interessante spettacolo da non perdere.