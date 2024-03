Una città sul palcoscenico: in scena al Cenacolo Francescano la compagnia Teatro in Sala

La Rassegna “Una città sul Palcoscenico” prosegue la sua 28° edizione sabato 23 e domenica 24 marzo con la Compagnia di Malgrate

LECCO – La 28° edizione di “Una città sul palcoscenico”, rassegna che presenta al pubblico lecchese le compagnie teatrali del nostro territorio, porta sul palcoscenico del Cenacolo Francescano la Compagnia “Teatro in Sala” di Calolziocorte che propone la commedia “IO! Gianalberto delle Vigne Marchese di Torre Lunga” commedia brillante in 3 atti scritta da Angelo Maggioni, punto di riferimento e coregista della stessa Compagnia.

Primavera del 1986. Gianalberto delle Vigne, marchese di Torre Lunga, nobile vizioso dedito alla bella vita, al gioco e alle donne sta per ereditare un’enorme fortuna con la quale potrà saldare debiti e ipoteche accumulate nel tempo. Le volontà testamentarie dello zio Reginaldo complicheranno però i piani del marchese. Affiancato dal fedele maggiordomo Arturo, dall’amica e segretaria Luisa e dal fidato avvocato, il nobile Gianalberto troverà il modo di aggirare le volontà del defunto zio? L’intervento inatteso di spasimanti, amanti, finanzieri, giornalisti e cartomanti intralcerà i progetti del marchese e complicherà la vicenda…sino a un sorprendente finale!

La Compagnia è presente sul nostro territorio da soli quattro anni ma mostra interpreti che già da tempo hanno calcato le tavole del palcoscenico in altri gruppi ben noti al nostro pubblico come la “San Genesio” di Maggianico di Lecco. Il riferimento è doveroso a Pier Luigi Angioletti, Angelo Maggioni, autore di un testo che sa proporre al pubblico vicende tratte dal cuore, e Giancarlo Frigerio, impegnato in un’ottima regia.

I personaggi di Gianalberto, Luisa e Arturo sono i più esilaranti della commedia e sono ottimamente gestiti dai già citati Pier Luigi Angioletti, da Claudia Visconti e Daniele Rocchi che tra gag, situazioni tanto improbabili quanto inevitabilmente comiche e persino paradossali conferiscono allo spettacolo un ritmo frizzante e coinvolgente dal finale a sorpresa, per nulla scontato e capace di trasmettere al pubblico sentimenti di eccelsa umanità.

Il cast si presenta omogeneo, con una distribuzione dei ruoli ben calibrata alle doti tecniche, potenzialità emotive, personalità psicologiche dei singoli personaggi, sviluppando una presenza scenica efficace e comunicativa anche in interpreti che da poco sono stati stregati dalla magia coinvolgente del palcoscenico.

Questo spettacolo conferma pienamente quanto scritto da un grandissimo autore ed attore, Eduardo De Filippo: “ Il Teatro porta alla Vita e la Vita porta al Teatro”.

La Rassegna “Una città sul Palcoscenico” prosegue la sua 28° edizione sabato 23 e domenica 24 marzo con la Compagnia di Malgrate “Siamo Nati per Soffrire” che, erede della storica Compagnia “Elena e gli Altri”, rappresenta dalla fondazione una pietra miliare del Teatro Amatoriale Lecchese ed Italiano Lo spettacolo proposto è la Commedia “Il Fantasma di Canterville” di Oscar Wilde famosa commedia dell’autore inglese con il suo inconfondibile stile anglosassone.