Laura Domenicali scelta tra le comparse del film “Gucci” di Ridley Scott

Sul set in una delle scene milanesi. “Ciak” anche per il figlio Matteo

LECCO – Arriveranno presto anche sul lago di Como la star di “Gucci”, l’ultimo lavoro cinematografico del regista Ridley Scott che racconterà l’omicidio di Maurizio Gucci per il quale è stata condannata la moglie Patrizia Reggiani, considerata la mandante dell’assassinio e interpretata nel film da Lady Gaga.

Nei giorni scorsi si sono girati i ‘ciak’ milanesi e tra gli attori coinvolti nelle riprese c’era anche Laura Domenicali, lecchese d’adozione, scelta tra le comparse che faranno da sfondo alle scene ambientate all’Università Statale di Milano.

“La mia parte era quella della professoressa universitaria – ci racconta Laura – sono stata scelta tra altre 7 mila persone proposte. Ovviamente era un ruolo limitato alla sola figurazione, in pratica in una scena dovevo passeggiare insieme ad un gruppo di studenti universitari, ma è stato molto emozionante trovarsi su un set del genere, a pochi passi da uno dei più importanti registi mondiali come Ridley Scott”.

Un set ‘blindato’ come raccontato dai media che si sono occupati del film e come confermato dalla stessa lecchese: “C’era una grandissima attenzione alle regole anti-Covid: per partecipare alle riprese ci sono stati fatti in tutto quattro tamponi, due molecolari e due test rapidi durante le prove costume e prima di entrare in scena. Chi non girava doveva restare con la mascherina bene in volto e chi non le indossava correttamente veniva richiamato dal personale”.

“Mi sarebbe tanto piaciuto girare nelle scene in cui era presente Al Pacino, ma quel giorno non era tra gli attori sul set – ci dice Laura – c’era invece Lady Gaga che, devo dire, non si dava per nulla arie da star, anzi, appariva come la ragazza della porta accanto. Altre giovani figurazioni che hanno avuto modo di conoscerla più da vicino me ne hanno parlato come una una persona simpatica e molto disponibile”.

Anche il figlio di Laura, Matteo, ha partecipato ad una scena girata alla stazione Centrale di Milano.

“Questa avventura tra i set è iniziata proprio con i miei figli – racconta Laura – in passato mi occupavo di eventi, siamo originari di Milano e ci siamo trasferito a Lecco durante gli anni di Piombo, conoscevamo già la zona avendo una seconda casa a Ballabio. Portando mio figlio piccolo Luca a fare un casting e, anziché restare ad aspettarlo, ho deciso di partecipare anche io e da quattro anni non mi fermo più”.

Ben 40 sono state finora le partecipazioni, come figurazioni e ruoli, di Laura Domenicali a film come “18 regali” con Vittoria Puccini, “Supereroi” di Paolo Genovese, videoclip, cortometraggi e spot pubblicitari, tra gli ultimi quello per il programma ‘Name That Tune’ di Enrico Papi e per la Fondazione Poliambulanza di Brescia.