Una mostra dedicata ai 70 anni del Coro Alpino Lecchese

Visitabile dal 6 al 13 novembre nel cortile del Palazzo comunale di Lecco

LECCO – Sarà visitabile da oggi, 6 novembre, fino al 13 novembre, la mostra dedicata alla storia del Coro Alpino Lecchese, allestita nel cortile del Palazzo comunale di Lecco (piazza Diaz, 1).

Un viaggio nella storia musicale e nella tradizione popolare lecchese in occasione dei 70 anni di fondazione del coro. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Comune (da lunedì a venerdì 8.30 – 18, il sabato 8.30 – 11.20).

Sempre in occasione di questo importante anniversario, il Coro Alpino Lecchese promuove per sabato 13 novembre, alle ore 21, il “Concerto del Settantesimo” presso l’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco (via Tonale, 28/30). La serata sarà preceduta alle ore 20.45 dalla proiezione del documentario “70 anni del Coro Alpino Lecchese”. Ingresso libero con green-pass e fino a esaurimento posti.