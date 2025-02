Una pizzoccherata per Villa Eremo: sapori e cultura a Germanedo

Sabato 1 marzo serata conviviale organizzata dagli Amici di Germanendo per sostenere la candidatura di Villa Eremo-Serponti a “Luogo del Cuore di Lecco 2025”

LECCO – Una serata conviviale tra tradizione e cultura per sostenere la candidatura di Villa Eremo-Serponti a “Luogo del Cuore di Lecco 2025”.

Si accenderanno i fornelli e si alzeranno i calici al Circolo Promessi Sposi di Germanedo, sabato 1 marzo alle 19:30, per una cena speciale all’insegna della tradizione valtellinese. Il gruppo Amici di Germanedo ha organizzato una pizzoccherata conviviale con l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di un evento pianistico dedicato a Villa Eremo e alla figura di Gian Raimondo Serponti, marchese di Mirasole.

La serata avrà anche un tocco di intrattenimento grazie alla presenza di Gianfranco Scotti, che allieterà i partecipanti con declamazioni in dialetto lecchese, regalando momenti di leggerezza e risate. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto di valorizzazione di Villa Eremo, proposta dagli Amici di Germanedo come “Luogo del Cuore di Lecco 2025”, con il sostegno del Comune di Lecco e la collaborazione dell’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia.

Il ricavato della cena sarà destinato al concerto-evento pianistico in programma per il 16 marzo, un appuntamento pensato per celebrare la storica dimora e il suo legame con la musica e la cultura lecchese.

Per chi desidera partecipare alla pizzoccherata, sono disponibili ulteriori dettagli sulle modalità di prenotazione nella locandina ufficiale dell’evento. Una serata di gusto e cultura, per riscoprire e valorizzare uno dei gioielli storici del territorio.