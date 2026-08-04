“Una sera al museo”, quasi 200 persone all’evento per la mostra di Nicola Villa

A Palazzo Belgiojoso un’esperienza immersiva e guidata allestita in occasione del 30° di Acmt Lecco

Il percorso ha voluto mettere in relazione opere contemporanee, reperti archeologici, collezioni naturalistiche e architettura storica

LECCO – Quasi 200 persone per l’evento organizzato venerdì scorso a Palazzo Belgiojoso dall’Associazione per la cura dei malati in trattamento palliativo – Acmt Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco – Sistema museale urbano lecchese: un’esperienza immersiva e guidata allestita in occasione della mostra diffusa “Traiettorie di attimi”, promossa per celebrare il 30° anniversario dell’associazione.

Il percorso di visita creato per l’apertura straordinaria serale all’interno degli spazi del Museo Archeologico e del Museo di Storia Naturale è stato ideato dall’artista Nicola Villa e dal curatore della mostra Michele Tavola e ha voluto mettere in relazione opere contemporanee, reperti archeologici, collezioni naturalistiche e architettura storica, arricchito da installazioni audiovisive, offrendo una lettura inedita del patrimonio museale.

Ampiamente partecipati i quattro turni di visita previsti, dalle 19 alle 23: ad accompagnare i visitatori sono stati lo stesso artista e Mauro Spagnoli di Visual Substance per il Museo Naturalistico, il curatore della mostra e Nicolò Donati del Simul per il Museo Archeologico.

“La collaborazione tra il Sistema museale del Comune di Lecco e Acmt Lecco evidenzia come il rapporto tra cura, arte, scienza e cultura sia importante e l’ampio consenso raccolto dall’iniziativa non può che farci piacere – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega -. Questa collaborazione si è rivelata particolarmente adatta a essere narrata nella prima sede stabile dei Musei di Lecco, proprio dove sono custoditi i beni archeologici e quelli di storia naturale, in un percorso di visita dedicato all’evento. Un grazie va anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, che ha consentito la fruizioni delle immagini dei beni archeologici di proprietà statale nel contesto di questo evento”.

La Torre Viscontea è la sede principale dell’esposizione “Traiettorie di attimi”, recentemente riassortita, mentre le opere di Nicola Villa resteranno esposte al Belgiojoso fino al 20 settembre nell’ambito della mostra diffusa. “Traiettorie di attimi” coinvolge, inoltre, Palazzo delle Paure, la cappella di San Carlo nella basilica di San Nicolò, l’hospice Resegone dell’ospedale di Lecco e piazza XX Settembre (totem), creando un itinerario diffuso che attraversa luoghi simbolici della città.