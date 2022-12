Una video-lettura al giorno: torna il “Calendalibrillo” per prepararsi al Natale

Iniziativa promossa da Assocultura Confcommercio Lecco con Associazione Libringiro e Sistema Bibliotecario Lecchese

Da oggi, 1 dicembre, fino al 24 dicembre, sulla pagina Facebook di Librilla sarà possibile trovare una nuova videolettura donata da lettori volontari e rivolta ai bambini dai 2 ai 7/8 anni

LECCO – Anche questo anno torna il “Calendalibrillo”, l’iniziativa promossa da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con l’Associazione Libringiro e il Sistema Bibliotecario Lecchese. Ogni giorno da oggi, 1 dicembre, fino al 24 dicembre, sulla pagina Facebook di Librilla (pubblica e aperta a tutti) sarà possibile trovare una nuova videolettura donata da lettori volontari e rivolta ai bambini dai 2 ai 7/8 anni.

“Sarà comunque uno spasso per tutti! Ce ne sono per tutti i gusti e di tutti i generi, ogni giorno una sorpresa – spiegano gli organizzatori – Basterà accedere alla pagina Facebook @librillavideoletture e dalle 10 ci sarà una nuova storia! Attenzione: alle 13 del giorno successivo non sarà più visibile quindi…non perdetene neanche una!”.

Lo schema è quello della prima edizione del 2021. In pratica si tratta di un calendario dell’Avvento in cui al posto delle caselline da aprire alla ricerca di un dolcetto o di un regalo ci saranno delle videoletture registrate appositamente dai lettori volontari coordinati da Libringiro.

Il progetto Librilla realizza delle videoletture e propone altre attività con l’obiettivo di invitare soprattutto i genitori dei bambini che ancora non frequentano la scuola, a leggere in famiglia, per scoprire quanto sia divertente e importante farlo insieme. Librilla ha fatto il suo debutto in occasione dell’edizione 2021 di Leggermente, all’interno della proposta “LeggiMIleggero”, tesa ad offrire occasioni di conoscenza e riflessione sulla lettura, pensate per genitori, insegnanti, bibliotecari, volontari della lettura e per coloro che, a vario titolo, amano leggere e si interessano della lettura in età prescolare.