“Va’ o mio foglio”, la mostra su padre Mazzucconi visitabile fino al 4 ottobre

Il cuore del percorso espositivo sono le parole del sacerdote e missionario originario di Rancio

“Un’esposizione intensa, ricca di spunti, pensata per essere letta, osservata e interpretata in totale libertà”

LECCO – E’ ancora possibile visitare la mostra allestita nella chiesa di San Carlo in località Castione di Rancio (Lecco), inaugurata lo scorso 13 settembre in occasione delle festa del rione. Allestimenti, grafica e fotografie della mostra, che ha già riscosso un ottimo successo, sono stati curati dal creativo Giuseppe Villa, mentre i testi sono il frutto di un gruppo di lavoro condiviso.

Il cuore della mostra sono le parole di padre Giovanni Mazzucconi: alcuni stralci delle sue lettere, accompagnati da episodi e fatti della sua biografia che aiutano a comprenderne il contesto. Giovanni Mazzucconi viene raccontato attraverso le sue lettere, a ogni testo è abbinato un oggetto semplice e quotidiano, capace di suggerire uno sguardo diverso e di farci rileggere quelle parole da una prospettiva diversa.

All’ingresso un “foglio di sala” accompagna il visitatore lungo il percorso espositivo con un ulteriore passo: ad ogni tappa vengono proposti al visitatore una domanda, pensata per adulti e bambini, e un brano del Vangelo scelto a partire dal contenuto delle lettere. Perché nella vita di un santo il Vangelo non rimane soltanto una parola letta o ascoltata, ma diventa vita. La santità è trasparenza del Vangelo: nelle parole, nelle scelte e nella vicenda di Giovanni Mazzucconi è possibile così riconoscere, tappa dopo tappa, qualcosa del volto e dello stile di Gesù.

“Va’ o mio foglio” è un titolo nato subito, in perfetta armonia tra tutti i curatori: “È una frase estrapolata da una delle prime lettere che Giovanni Mazzucconi inviò alla sua famiglia – racconta Giuseppe Villa -. Se dovessimo tradurla con gli occhi di oggi, suonerebbe come un ‘va’ o mio WhatsApp’, o un ‘forza, va’ o mio 5G, mio Wi-Fi che non prendi’. È l’eco di un desiderio universale: quello di far arrivare un messaggio a chi si ama, superando le distanze e le barriere del tempo”.

Da questo titolo è nato anche il simbolo dell’intera mostra: “La barchetta di carta. Un oggetto semplice, fatto di un materiale fragile e delicato, proprio come le lettere. Ma la barchetta è anche un origami: un’arte che richiede regole, passaggi precisi, momenti di incomprensione, difficoltà e, soprattutto, tanta pazienza”.

13 pannelli e 13 tappe (il numero non è casuale perché sono esattamente 13 i passaggi necessari a creare una barchetta di carta): “Il percorso racconta la vita del Mazzucconi attraverso una struttura precisa per ogni tappa. La parola chiave: partendo da una lettera, ne viene estrapolato il succo profondo. Una parola specifica viene messa in evidenza per diventare il titolo e il concetto cardine di quel pannello. La storia: attorno a quella parola si snodano richiami storici e racconti biografici. Il presente: ogni tappa accosta alle immagini un oggetto dei giorni nostri. Una scelta deliberata per attualizzare l’esperienza, per rendere la vita di Mazzucconi un po’ anche la nostra e permettere a ciascuno di ritrovarsi. Ieri era ‘va’ o mia lettera’, oggi è ‘va’ o mia mail’, ‘va’ mia posta certificata'”.

Il materiale da cui nasce la mostra è poco ma incredibilmente intenso: “Abbiamo letto e riletto le sue lettere e nient’altro. Non ci sono fotografie, oggetti o altri cimeli del tempo. Non li abbiamo cercati – ha spiegato Villa -. Abbiamo voluto che fossero le sue parole, nude e potenti, a parlare. Il risultato è un’esposizione intensa, ricca di spunti, pensata per essere letta, osservata e interpretata in totale libertà. Non ci sono tempi prestabiliti o percorsi obbligati: la si può gustare in dieci minuti, oppure ci si può soffermare per due ore, approfondendo alcuni aspetti e tralasciandone altri. È un’esperienza che si può vivere anche in più momenti L’invito che rivolgiamo ai visitatori è quello di prendersi il proprio tempo, assaporando le parole e lasciandosi guidare dalle metafore che si incontrano lungo la via. Per chi desidera prolungare l’esperienza, in mostra sarà disponibile un foglietto di sala con domande di riflessione e letture bibliche, pensato per continuare questo viaggio anche a casa, nel silenzio della propria quotidianità. A tutti buon percorso”.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 4 ottobre secondo i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 (possibili visite guidate per gruppi su prenotazione all’indirizzo sangiovannilecco@chiesadimilano.it).